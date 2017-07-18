مصر.. تصفية المتورطين في اغتيال ضباط كمين مدينة نصر

أعلنت #الداخلية_المصرية #مصرع #إرهابيين تابعين لحركة #حسم_الإخوانية في مواجهة مع الشرطة.

وقالت الوزارة إنه توافرت معلومات مؤكدة لقطاع الأمن الوطني تفيد قيام بعض كوادر الحركة عقب مصرع الإرهابي أحمد عمر سويلم، خلال إحدى المواجهات الأمنية بمنطقة المرج في محافظة القاهرة" بتغيير محل إقامتهم درءاً للرصد الأمني، وأنهم بصدد نقل معداتهم وأسلحتهم المستخدمة في حوادثهم الإرهابية ومنها حادث استهداف الكمين الأمني بميدان محمد زكي بمدينة نصر واعتزامهم فجر 18 الجاري التردد على مدينة الأندلس بالقاهرة الجديدة بالمنطقة المتاخمة لطريق السويس الصحراوي لاتخاذ أحد الأوكار بها مأوى لهم.

وأضافت الوزارة أنه تم التعامل مع تلك المعلومات عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا وإعداد الأكمنة اللازمة بمعرفة أجهزة الوزارة المعنية بالطرق المؤدية للمنطقة المشار إليها، حيث أسفرت عن الاشتباه في إحدى السيارات بذات النطاق، وما إن تم الاقتراب منهم حتى بادر مستقلوها بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات، مما دفعها للتعامل معهم، وأسفر ذلك عن مصرع كل من الإخواني أحمد عبدالناصر عبدالله محمد البهنساوى مواليد 15/5/1993- طالب- يقيم بقرية الأسدية/ مركز أبوحماد/ محافظة الشرقية.

الإخوانى عمادالدين سامي فهيم الفار، مواليد 15/1/1996- طالب - يقيم بقرية البصارطة/ مركز دمياط/ محافظة دمياط.

وذكرت الداخلية المصرية أنه عثر بالسيارة التي كان يستقلها المذكوران والتي تبين أنها المستخدمة في حادث التعدي على الكمين الأمني بميدان محمد زكي على 7 أسلحة آلية عيار 7.62×39مم، 2 مسدس، 3 جهاز لاسلكي، نظارة معظمة، كمية كبيرة من الذخيرة وفوارغ الطلقات، وعدد من الماسكات والجوارب.

وأكدت أن المذكورين من أبرز الكوادر بحركة حسم الإرهابية، ويعدان مسؤولي التخطيط والتنفيذ لحادث استهداف الكمين الأمني بميدان محمد زكي الذي نتج عنه استشهاد اثنين من ضباط الشرطة وأحد الأفراد، فضلاً عن اضطلاعهما بدور فعال في تنفيذ تكليفات قياداتهم الهاربين خارج البلاد بالتخطيط وتوفير الدعم اللوجيستي لتنفيذ العديد من الحوادث الإرهابية.

وقالت إن من بين العلميات الإرهابية التي شاركوا فيها، زرع عبوة ناسفة على طريق الأوتوستراد أسفرت عن استشهاد أحد ضباط قطاع الأمن المركزي وإصابة آخرين، اغتيال الخفير النظامي مسعود الأمير "قوة مديرية أمن دمياط"، ومحاولة اغتيال السيد المستشار أحمد أبوالفتوح "رئيس محكمة الجنايات بمدينة نصر".

بالإضافة لرصد العديد من الشخصيات الهامة وضباط الشرطة والقوات المسلحة تمهيداً لاستهدافهم.