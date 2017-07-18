ولد الشيخ يطلع مصر على مبادرته بشأن ميناء الحديدة

بحث سامح #شكري، وزير الخارجية المصري، مع إسماعيل ولد الشيخ، المبعوث الأممي إلى #اليمن، تطورات الأزمة اليمنية، وذلك خلال لقائهما اليوم الثلاثاء في #القاهرة.

وأطلع #ولد_الشيخ وزير الخارجية المصري على مبادرته بشأن #ميناء_الحديدة اليمني بشقيها العسكري والاقتصادي، مشيرا إلى أن معالجة الوضع في الحديدة تشكل خطوة هامة على طريق التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ومن ثم عقد #مفاوضات مباشرة بين الأطراف اليمنية، بما يسهم في التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية.

وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن المبعوث الأممي ثمن في بداية اللقاء الدور المصري الداعم لاستقرار #اليمن وسلامته على الصعيدين الإقليمي والدولي، مستعرضا في هذا الصدد بشكل مفصل الأوضاع الأمنية والسياسية والإنسانية في اليمن.

وقال إن الوزير شكري أكد أن مصر تتابع باهتمام تطورات الأوضاع المتسارعة في اليمن، مشيدا بالدور الذي تضطلع به #الأمم_المتحدة وبجهود المبعوث الأممي، سواء فيما يتعلق بحلحلة المسار السياسي أو العمل على تحسين الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في اليمن والتي باتت تتطلب تكاتفا دوليا لوقف معاناة الشعب اليمني.

وأكد شكري مساندة مصر لمبادرة المبعوث الأممي في إطار حرصها على دعم المبادرات الرامية إلى التوصل لحل سياسي للأزمة في اليمن يحقق آمال وتطلعات الشعب اليمني الشقيق.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن شكري جدد خلال اللقاء التأكيد على موقف مصر الداعم والمساند لكافة الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية وإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن على أساس مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، إضافة إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.