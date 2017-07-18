هل يؤثر حادث الغردقة على السياحة في مصر؟

زار #وزير_السياحة_المصري، يحيى راشد، يرافقه الدكتور أحمد عماد الدين، #وزير_الصحة والسكان، #السائحات المصابات في #حادث_الطعن الذي وقع بمدينة #الغردقة الجمعة الماضية، وذلك للاطمئنان على حالتهن الصحية.

وقال الوزير يحيى راشد إن وزير الصحة يتابع الحالات عن قرب، مشيراً إلى أن المصابات الأربع يتماثلن للشفاء، وأنه عرض استضافتهن في أحد فنادق القاهرة بعد خروجهن من المستشفى لاستكمال إجازتهن في #مصر.

السؤال الذي يثار حالياً هو: هل يؤثر هذا الحادث على التدفقات والحجوزات السياحية القادمة لمصر، خاصة بعد بدء تعافي القطاع نسبيا، وتوافد السائحين وبأعداد كبيرة منذ حادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء أكتوبر من العام 2015؟

ويجيب الخبير السياحي، عصام علي، ويقول لـ "العربية.نت" إنه يستبعد ذلك فقد شهدت الأيام التالية للحادث تدفقات سياحية كبيرة لمصر، وتحديدا لمدينة الغردقة قادمة من ألمانيا، مضيفاً أن رحلات السفاري الجبلية والغوص ورحلات التفويج السياحي تسير بشكل طبيعي للغاية دون تغيير، كما أن الآلاف من #السياح الأجانب والعرب والمصريين مازالوا يقضون رحلاتهم في الغردقة، ولم يتم إلغاء أي #حجوزات سواء حالية أو قادمة.

وأضاف الخبير السياحي أن هذه الحوادث لن تثني مصر عن استعادة مكانتها السياحية كما كانت عليه في عام الذروة السياحية 2010 والتحركات التي تقوم بها الدولة من خلال حملتها التي أطلقتها في 26 دولة مصدرة للسياحة بدأت تؤتي ثمارها، بالإضافة إلى الحملة التي أطلقتها الحكومة المصرية على موقع اكسبيديا العالمي منذ مارس الماضي وحتي سبتمبر المقبل، وموقع تريب إضافة إلى فتح مكتب في دولة التشيك المروج والمشرف على 9 دول عالمية، بهدف تعزيز وزيادة إعداد السائحين خلال الفترة المقبلة، وكلها عوامل وتحركات تؤكد صعوبة تأثير حادث الغردقة علي الحركة السياحية لمصر.

وأوضح على أن الحوادث أصبحت لا تقتصر على مصر فقط، وإنما شاهدناها في دول تركيا وروسيا وألمانيا وإنجلترا وإيطاليا فهي ظاهرة عالمية تحدث في كل مكان وزمان مؤكداً أن السياحة بدأت تستعيد عافيتها ومع عودة الرحلات الروسية كما هو متوقع يمكن أن نقول إن مصر في طريقها للتعافي، وبشكل متسارع في قطاع السياحة.