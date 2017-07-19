مصر.. تدمير قارب يقل إرهابيين حاولوا التسلل لسيناء

دمر #الجيش_المصري عدة مواقع لإرهابيين، كما دمر #قارباً حاول التسلل لسيناء وتصفية من فيه.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إنه استمراراً لجهود القوات المسلحة في مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر الإرهابية، قامت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية بتنفيذ حملة مركزه لاستهداف البؤر الإرهابية بشمال سيناء تمكنت خلالها من اكتشاف وتدمير عدد 5 عربة دفع رباعي ووكرين خاصين بإيواء العناصر الإرهابية.

وأضاف أن قوات الجيش قامت أيضا بتدمير مخزنين لتصنيع #العبوات_الناسفة، كما قامت بتدمير قارب أثناء محاولته التسلل لساحل البحر في #سيناء وقتل من بداخله.

وقال المتحدث العسكري إن قوات الجيش ستظل تواصل جهودها لاقتلاع جذور #الإرهاب وقطع طرق الإمداد عن الإرهابيين.