داخلية مصر تصفي أخطر قياديي داعش سيناء

أعلنت الداخلية #المصرية تصفية أخطر قيادات #داعش في #سيناء.

وقالت الوزارة إنه توافرت معلومات للأجهزة الأمنية، تتضمن اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من أحد المنازل تحت الإنشاء بشارع العشرين دائرة قسم ثالث العريش وكراً تنظيمياً لاختبائهم ومنطلقاً لتنفيذ عملياتهم الإرهابية.

وأضافت أنه التعامل مع تلك المعلومات، واستهداف الوكر المشار إليه (عقب استئذان نيابة أمن الدولة) وحال اقتراب القوات بادر المذكورون بإطلاق وابل من النيران تجاهها، فتم التعامل مع مصدرها.

مما نتج عنه مصرع قيادي تلك المجموعة الهارب #أحمد_حسن_أحمد_النشو "حركي غندر المصري" (مواليد 20/7/1985 شمال سيناء ويقيم بها، ويعمل مدرساً بينما تمكن آخر من الهرب ويجري حالياً ملاحقته.

وقالت الوزارة إن الإرهابي القتيل يُعد من أبرز قيادات داعش بمحافظة شمال سيناء ومتورط في تنفيذ بعض العمليات الإرهابية، كما يتولى مسؤولية استقطاب العناصر الجديدة، وضمها لصفوف ما يسمى بتنظيم "أنصار بيت المقدس" داعش سيناء.