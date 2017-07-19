فيديو.. حريق هائل يلتهم أكبر سوق تجاري بصعيد مصر

اندلع حريق ضخم صباح اليوم الأربعاء في أكبر سوق تجاري بمدينة #إدفو بمحافظة #أسوان جنوب #مصر، التهم محتويات السوق بالكامل، وتمت السيطرة على النيران خلال 4 ساعات.

وكشف شهود عيان لـ"العربية.نت" أن الحريق بدأ في الساعة السادسة صباح اليوم (بتوقيت القاهرة) في إحدى المخابز بالسوق، وامتدت النيران للمحال التجارية ثم العمارات المجاورة، حيث التهمت النيران محتويات السوق بالكامل من مفروشات وبضائع.

وأضافوا أن قوات #الحماية_المدنية تمكنت من السيطرة على النيران وبواسطة الطائرات خلال 4 ساعات.

من جانبه، قال اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان لـ"العربية.نت"، إن قوات الحماية المدنية تمكنت من إخماد النيران بالكامل، ويتم حاليا عملية التبريد في كامل أرجاء السوق، مضيفا أنه يجري الآن حصر الخسائر والتلفيات.

وأكد المحافظ أنه لا توجد أي خسائر في الأرواح، كما لا توجد إصابات بين المواطنين، مشيرا إلى تعرض 4 من أفراد الحماية المدنية ورجال المطافئ للاختناق، وتم نقلهم للمستشفى وإسعافهم وحالتهم مستقرة.

ويجري حاليا التحقيق لمعرفة سبب الحريق، حسب المحافظ.