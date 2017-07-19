مصر تحذر إسرائيل من عواقب التصعيد بالأقصى

طالبت #مصر اليوم الأربعاء، #إسرائيل بوقف #العنف بالمسجد #الأقصى، محذرة إياها من عواقب التصعيد الأمني به.

وحذرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، من خطورة التداعيات المترتبة على #التصعيد_الأمني_الإسرائيلي في #المسجد_الأقصى، وما ترتب عنه من إصابات خطيرة بين صفوف الفلسطينيين وتعريض حياة إمام المسجد الأقصى فضيلة الشيخ عكرمة صبري لمخاطر جسيمة.

وطالب البيان إسرائيل بوقف العنف، واحترام حرية العبادة والمقدسات الدينية، وحق الشعب الفلسطيني في ممارسة شعائره الدينية في حرية وأمان، وعدم اتخاذ مزيد من الإجراءات التي من شأنها تأجيج الصراع، واستثارة المشاعر الدينية وزيادة حالة الاحتقان بين أبناء الشعب الفلسطيني، بما يقوض من فرص التوصل إلى سلام عادل وشامل تأسيسا على حل الدولتين.