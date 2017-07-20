جامعة أميركية تطلب تبني المتفوقة المصرية بالاسم

طلبت #جامعة_أميركية تبني الطالبة #مريم_فتح_الباب ابنة حارس عقار مصري بعد أن تصدرت قائمة الأوائل في الثانوية العامة بمصر رغم ظروفها الصعبة.

وقامت إدارة جامعة بولاية #كاليفورنيا بتقديم عرض رسمي لوالد الطالبة يتضمن التكفل بكافة نفقات تعليمها وإقامتها في #أميركا طوال سنوات دراستها وحتى تخرجها، وذلك تقديراً لاجتهادها وتفوقها.

وقال والد الطالبة لـ"العربية.نت" إن العرض مغر، لكنه مازال يدرسه هو وابنته، كما أكد أنه لن يقف عقبة في طريقها لو وافقت أو رغبت في قبول العرض، خاصة أن طموحها لا حدود له.

وكانت الطالبة مريم فتح الباب قد حصلت على مجموع 99% في الثانوية العامة في #مصر، واحتلت المركز الأول على إدارة شرق القاهرة التعليمية، فيما فوجئ الجميع بأن الطالبة تعلن وبفخر أنها ابنة حارس عقار في مدينة نصر.

الفتاة البالغة من العمر 17 عاما قالت لـ"العربية.نت" إن والدها مواطن بسيط ترك قريته في عزبة عفيفي مركز طامية محافظة الفيوم عام 1992، وجاء إلى #القاهرة باحثاً عن لقمة عيش لأسرته، وأصر على تعليم أولاده رغم ظروفه المادية القاسية والصعبة.

وأضافت مريم أنها كانت تستذكر دروسها في محل تجاري خال بالعقار، ويتناوب أفراد أسرتها السهر بجوارها لحمايتها وعدم تركها بمفردها.

وأكدت الطالبة أن سكان العقار الذي كان يعمل والدها حارسا له كانوا يطالبونها دائماً بالتفوق، لأنها كانت متفوقة في المرحلة الابتدائية والإعدادية، وعرضوا على والدها المساعدة فيما تحتاجه من دروس خصوصية.

إلى ذلك، انهالت على مريم العروض بالتبني من رجال أعمال مصريين ومؤسسات مدنية، لكنها رفضت كل ذلك، وأكدت أن والدها يلبي كافة طلباتها، وأنها لا تحتاج لمساعدات أو تبرعات من أحد، مؤكدة أنها اجتهدت وتفوقت لتسعد والدها، وهذا ما يكفيها وأقصى ما كانت تتمناه.