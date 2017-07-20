دعاة يقدمون الفتاوى للراغبين بمترو أنفاق مصر

قررت #مصر إنشاء لجان ومكاتب في #مترو الأنفاق لاستقبال الراغبين في المعرفة والاستفسار عن كل ما يخص أمور الدين.

وأعلن أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، عن بدء العمل بلجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية كتجربة أولية داخل محطات مترو الأنفاق، من خلال استقبال الجمهور داخل محطة #الشهداء للاستماع إلى أسئلتهم والإجابة عنها ضمن البروتوكول الذي تم توقيعه بين المجمع وشركة مترو الأنفاق.

وأضاف أنه من المقرر أن يستمر عمل اللجنة بشكل يومي على مدار فترتين من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهراً، ومن الثانية ظهرا وحتى الثامنة مساءً.

وأكد أن هذه التجربة تأتي تلبية لاحتياجات الناس المعرفية وحاجاتهم إلى الإجابة عن أسئلتهم المتنوعة والمرتبطة بواقع حياتهم، فضلاً عن مواجهة الفتاوى المضللة التي تحاول بعض التيارات المتطرفة الترويج لها بأشكال ووسائل مختلفة.

وأشار عبد الهادي إلى أن مجمع البحوث يعمل على بيان معالم التيسير في الإسلام ومراعاته لواقع الناس ورفع الحرج عنهم.

يذكر أن مجمع البحوث الإسلامية بدأ بالتعاون مع شركة مترو الأنفاق هذه التجربة بعد نجاح الرسائل الدعوية التي يتم توجيهها يوميا من خلال إذاعة المترو.