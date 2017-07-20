مصر.. تحقيق بظهور هذا الرجل على التلفزيون الحكومي

قرر مجدي لاشين، رئيس قطاع التلفزيون وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، إحالة فريق إعداد برنامج بالتلفزيون الحكومي للتحقيق، لاستضافتهم شخصاً ادعى أنه أمين عام نقابة الإعلاميين، رغم أن صاحب المنصب الحقيقي يعمل كبيراً للمخرجين بالمؤسسة ذاتها.

وكشفت التحقيقات أن برنامج "طعم البيوت" الذي أذيع على القناة الأولى، قام الخميس باستضافة شخص اسمه فوزي العجمي وقدمته مذيعة الحلقة على أنه أمين عام نقابة الإعلاميين، وبالبحث تبين أنه ليس كذلك، ولا يمت للمنصب بصلة وأن محجوب سعدة كبير المخرجين في التلفزيون هو أمين عام النقابة.

من جانبه، وفور ظهور الشخص مدعي الصفة على الشاشة، تقدم محجوب سعدة صاحب المنصب الحقيقي بإبلاغ المسؤولين في التلفزيون، وفور ورود تفاصيل الواقعة إلى مجدي لاشين، رئيس قطاع التلفزيون، قرر إحالة فريق العمل ومسؤولي البرنامج للتحقيق.