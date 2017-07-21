إسبانيا تفرج عن جثمان الإعلامي عمرو سمير

أفرجت السلطات الإسبانية عن جثمان الفنان والإعلامي المصري الراحل #عمرو_سمير بعد احتجازه لمده أسبوعين، للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في وفاته.

ومن المقرر أن يصل جثمان الإعلامي الراحل إلى #القاهرة غداً السبت عبر رحلة "مصر للطيران" القادمة من #مدريد، وذلك بعدما أنهى والد عمرو سمير، الخبير السياحي سمير محمد علي شما، كافة إجراءات شحن الجثمان للقاهرة وتمكنه من الحصول على تصريح من المدعي العام الإسباني بالدفن.

وقال والد الإعلامي الراحل إن الجثمان سيصل للقاهرة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء غد السبت، وإنه حصل على موافقة القوات المسلحة بالاحتفاظ بالجثمان داخل إحدى المستشفيات العسكرية لحين إجراءات الدفن التي ستتم بإقامة صلاة الجنازة عقب صلاة ظهر بعد غد الأحد في مسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر، على أن يقام العزاء يوم الاثنين في دار مناسبات الحامدية الشاذلية بسور نادي الزمالك.

من جهته، قال الكاتب الصحافي سعيد جمال الدين صديق والد الفنان الراحل، لـ"العربية.نت"، إن "والد عمرو دعا زملاء ابنه في كافة مراحله التعليمية، وخاصة المرحلة الثانوية بمدرسة لازوردي وجامعة نوال الدجوي، للمشاركة في جنازة وعزاء ابنه، حيث كان الفنان الراحل يفتخر دائماً في جميع أحاديثه العائلية والعامة بعلاقته الطيبة بجميع زملائه، وكان حريصاً في حياته على مشاركتهم في كافة أفراحهم وأحزانهم".

يذكر أن الإعلامي الراحل توفي قبل أسبوعين في أحد الفنادق بالعاصمة الإسبانية مدريد، إثر أزمة قلبية مفاجئة، عن عمر يناهز 33 عاماً.

واحتجزت السلطات الإسبانية الجثمان بعد وجود خطأ في حجز الفندق، حيث تبين أن الفنان الراحل توفي في غرفة محجوزة باسم صديقه، وطلب المدعي العام الإسباني التحقيق للتأكد من أن المتوفى ليس هو الشاب الذي حُجزت الغرفة باسمه، والتأكد أيضا من عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

يذكر أن عمرو سمير بدأ حياته كممثل وهو في سن العاشرة، حيث شارك في فيلم "القتل اللذيذ"، أمام ميرفت أمين، وبعد تخرجه في كلية الإعلام تقدم إلى مسابقة المذيعين بقناة "ميلودي، ثم اتجه إلى قناة "دريم" لفترة، وشارك في تقديم البرنامج الشبابي الناجح "شبابيك" مع هبة شعير وإياد ودينا الشربيني، وبعد فترة اتجه إلى قناة otv وقدم برنامج "إيه الأخبار". وفي العامين الماضيين عمل في قناة "نايل لايف" في #التلفزيون_المصري.