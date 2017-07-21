الأمن يتوصل لصاحب سيارة أثارت استياء المصريين

توصلت أجهزة الأمن بمحافظة الغربية شمال #مصر لهوية صاحب السيارة التي أثارت استياء #المواطنين عبر #مواقع_التواصل الاجتماعي بسبب لوحاتها المعدنية الغريبة.

وقال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الغربية، إن اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقى بلاغاً بوجود سيارة تجوب شوارع #مدينة_طنطا عاصمة المحافظة، تحمل لوحة معدنية كتب عليها "باشا مصر"، ما أثار حفيظة المواطنين والمتابعين لمواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أنه على الفور كلف مدير الأمن اللواء أيمن لقيه مدير إدارة البحث الجنائي، واللواء طارق أبو الدهب مدير إدارة المرور بسرعة فحص البلاغ والعثور على السيارة وصاحبها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مالكها.

وأسفرت التحريات أن وراء السيارة طالبا يدعى أحمد م ع م س21 بكلية الحقوق مقيم في شارع أبوالهول دائرة قسم أول طنطا، ويستخدم السيارة في تنقلاته، وأنها مرخصة تحت رقم (863 و ب ج) ومملوكة لوالدته بموجب توكيل رسمي.

وكشفت التحقيقات أن قائد السيارة تركها بمنطقة سوق الجملة خشية ضبطه بعدما استشعر اكتشاف أمره، وبمعاينتها تبين أنها بدون لوحات أمامية وخلفية وملصق على الهوايتين الخلفيتين زجاج ملون، وعند تفتيشها عثر بداخلها على اللوحات المعدنية ورخصة تسييرها التي تنتهي في 26/9/2018.

وتم التحفظ على السيارة، وحرر المحضر رقم 9007 إداري قسم أول طنطا 2017 وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.