بالتفاصيل.. مصر تفتتح قاعدة عسكرية جديدة في الشمال

يفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي، غدا السبت، برفقة وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي وكبار قادة الجيش، قاعدة محمد نجيب العسكرية بمدينة #الحمام شمال #مصر، وذلك خلال الاحتفال بذكرى ثورة يوليو التي كان اللواء محمد نجيب أحد أبرز أبطالها.

القاعدة التي تقع في محافظة #مرسى_مطروح شمال مصر، أنشأها الجيش وفق أسس تعتمد على امتلاك منظومات تكنولوجية متقدمة في مجال التسليح والتدريب والتأمين الإداري والفني تجعلها تحتفظ بأرقى مستويات الجاهزية والاستعداد لتنفيذ أي مهمة تكلف بها لحماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات.

وذكر المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي أن #قاعدة_محمد_نجيب العسكرية "إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة كماً ونوعاً، وتم إنشاؤها في إطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل لتحل خلفاً للمدينة العسكرية بمنطقة الحمام التي تم إنشاؤها عام 1993، مع دعمها بوحدات إدارية وفنية جديدة وإعادة تمركز عدد من الوحدات التابعة للمنطقة الشمالية العسكرية بداخلها بما يعزز من قدرتها على تأمين المناطق الحيوية بنطاق مسؤوليتها غرب مدينة الإسكندرية ومنطقة الساحل الشمالي والتي من بينها محطة الضبعة النووية وحقول البترول وميناء مرسى الحمراء ومدينة العلمين الجديدة وغيرها".

وأكد أنه "بصدور التوجيهات والأوامر بتحويل المدينة العسكرية القديمة إلى قاعدة متكاملة تحت مسمى اللواء محمد نجيب، بدأت الهيئة الهندسية على مدار عامين مهمة إنشاء جميع مباني الوحدات المتمركزة بالقاعدة بإجمالي 1155 مبنى ومنشأة، وتطوير وتوسعة الطرق الخارجية والداخلية بالقاعدة بطول 72 كلم منها، وصلة الطريق الساحلي بطول 11.5 كلم وطريق البرقان بطول 12.5 كلم ووصلة العميد بطول 14.6 كلم والباقي طرق داخل القاعدة بلغت 18 كلم، مع إنشاء أربع بوابات رئيسية وثماني بوابات داخلية للوحدات. كما اشتملت الإنشاءات الجديدة على إعادة تمركز فوج لنقل الدبابات يسع نحو 451 ناقلة حديثة لنقل الدبابات الثقيلة من منطقة العامرية، وكذلك إعادة تمركز وحدات أخرى من منطقة كنج مريوط ليكتمل الكيان العسكري داخل القاعدة".

وقال الرفاعي إنه "لتحقيق منظومة التدريب القتالي تم إنشاء 72 ميداناً متكاملاً شمل مجمعا لميادين التدريب التخصصي وميادين رماية الأسلحة الصغيرة، ومجمعاً ميادين الرماية التكتيكية الإلكترونية باستخدام أحدث نظم ومقلدات الرماية، كذلك تطوير ورفع كفاءة وتوسعة منصة الإنزال البحري بمنطقة العُميد".

وذكر المتحدث العسكري أن "التطوير الإداري بقاعدة محمد نجيب امتد ليشمل إنشاء المدينة السكنية المخصصة للتدريبات المشتركة منها 27 استراحة مخصصة لكبار القادة، و14 عمارة مخصصة للضباط تم تجهيزها بأثاث فندقي، و15 عمارة مماثلة لضباط الصف، مع رفع كفاءة وتطوير مبنيين مجهزين لإيواء الجنود بطاقة 1000 فرد. صاحب ذلك تطوير القاعة المتعددة داخل القاعدة لتشمل ميس للضباط وآخر للدرجات الأخرى وقاعات للمحاضرات والتدريب، مع تطوير النادي الرئيسي للقاعدة وتجهيزه بحمام سباحة وصالة للمنازلات الرياضية مزودة بأحدث التقنيات الرياضية والترفيهية".

وأكد الرفاعي أنه "تم رفع كفاءة وتطوير مستشفى الحمام العسكري، وامتدت الإنشاءات الحديثة داخل القاعدة لتشمل قاعة للمؤتمرات متعددة الأغراض تسع 1600 فرد ملحق بها مسرح مجهز بأحدث التقنيات ومركز للمباريات الحربية، ومعامل للغات والحواسب الآلية ومتحف للرئيس الراحل محمد نجيب، وكذلك إنشاء مسجد يسع لأكثر من 2000 مصلٍّ".

وأضاف أنه "في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من مخاطر وتهديدات مباشرة للأمن القومي المصري خاصة من الاتجاه الاستراتيجي الغربي، فقد حرصت القوات المسلحة على تعزيز القدرات القتالية للمنطقة الغربية العسكرية لمنع تسرب العناصر الإرهابية المسلحة عبر خط الحدود الغربية، ومجابهة محاولات التهريب للأسلحة والمواد المخدرة والهجرة غير الشرعية، وذلك وفقاً لمنظومة متكاملة يتم خلالها تكثيف إجراءات التأمين وتطوير نظم التسليح وإعادة تمركز بعض الوحدات المقاتلة".

وقال إنه "لذلك الأمر أيضا أنشأت القوات المسلحة قاعدة براني العسكرية والتي روعي فيها أن تضاهي أحدث الأنظمة العالمية في مجال الاهتمام بالفرد المقاتل معيشياً وتدريبياً من خلال إنشاء مئات المنشآت الجديدة، وتطوير المنشآت الإدارية وميادين التدريب التكتيكي التخصصية ومخازن للأسلحة والذخائر، ومناطق تمركز العربات والمعدات داخل القاعدة، مع الاهتمام بالجانب الترفيهي والتثقيفي للفرد المقاتل".

وقال إن "قاعدة براني العسكرية تمثل إضافة قوية لقدرة وكفاءة رجال المنطقة الغربية العسكرية في خدمة وطنهم وتنفيذ كافة المهام التي تسند إليهم لحماية الحدود الغربية وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن واستقرار شعبه".