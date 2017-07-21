مصر.. انفجار المعادي ناتج عن اسطوانة غاز ولا إصابات

كشف وزارة #الداخلية_المصرية تفاصيل انفجار #المعادي الذي وقع صباح اليوم الجمعة، وأسفر عن تهشم عدة محال وواجهات مبانٍ.

وأكد مسؤول في مركز الإعلام الأمني للوزارة أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن #القاهرة تلقت بلاغاً بسماع دوي انفجار بمنطقة حدائق المعادي صباح اليوم، وبالانتقال للمكان والفحص تبين أن دوي الانفجار ناتج عن تسرب غاز من اسطوانة غاز بمحل مأكولات كائن في #شارع_حسانين_دسوقي بمنطقة #حدائق_المعادي بدائرة قسم شرطة المعادي، مما أدى إلى انفجارها.

وقال المتحدث إن الانفجار أسفر عن تهشم واجهات ثلاثة محلات وحدوث تلفيات بعدد من السيارات المتوقفة بمحل الحادث، ولم يسفر عن وقوع أية إصابات بين الأهالي.

من جانبهم قال شهود عيان لـ"العربية.نت" إن الانفجار وقع بمطعم للمعجنات يمتلكه مواطن سوري، وأسفر عن إتلاف المطعم بالكامل.