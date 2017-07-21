مقتل إرهابيين من حركة حسم بمواجهة مع الشرطة المصرية

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مصرع إرهابيين تابعين لحركة #حسم_الإخوانية في مواجهة مع الشرطة.

وقال مسؤول الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية، إنه توافرت معلومات مؤكدة لقطاع الأمن الوطني تفيد باختباء عدد من العناصر الإرهابية التابعة لحركة حسم والسابق تورطهم في تنفيذ العديد من الحوادث الإرهابية، وذلك بأحد الأوكار بدائرة مركز طامية #محافظة_الفيوم.

وأضاف أنه تم التعامل مع تلك #المعلومات عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، وحال مداهمة القوات للوكر الذي يختبئ فيه المتهمون فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، ما دفعهم للتعامل مع مصدر النيران.

وقال المسؤول الأمني إن #المواجهات أسفرت عن مصرع كل من محمد سعيد عبدالباسط محمود وأحمد إيهاب عبدالعزيز محمد. وعثر بحوزتهما على أسلحة.

وذكر مسؤول الإعلام الأمني أن المتهمين من أبرز كوادر الجناح المسلح لـ #جماعة_الإخوان، وارتكز دورهما على تنفيذ تكليفات قياداتهم الهاربين خارج البلاد بالإعداد والتدريب لتنفيذ العديد من #الهجمات_الإرهابية.

وقال إنهما من المطلوب ضبطهما وإحضارهما في القضية رقم 420/2017 حصر أمن دولة عليا الحراك المسلح لجماعة الإخوان، وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فيها.