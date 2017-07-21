مقتل جندي وإصابة 3 آخرين برصاص مجهولين في الفيوم

لقي جندي مصري مصرعه، وأصيب 3 آخرون في إطلاق نار من جانب مجهولين بالفيوم جنوب غربي #مصر.

وصرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه أثناء سير ثلاث سيارات شرطة تابعة لمديرية أمن الفيوم بالطريق الدائري القاهرة - الفيوم بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم مساء الخميس، يستقلها جنود لتغيير الخدمات الأمنية، قام مجهولون بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة وعشوائياً من داخل الزراعات المتاخمة للطريق على السيارة الأخيرة.

وقال المسؤول إن الحادث أسفر عن مقتل المجند عصام صابر متولي وإصابة ثلاثة آخرين، مضيفاً أن الأجهزة الأمنية تقوم حالياً بتمشيط محل الواقعة لضبط مرتكبيها.