الإعدام لقتلة النائب العام المصري.. والمؤبد لمتورطين

حكمت محكمة مصرية، اليوم السبت، على قتلة #النائب_العام #هشام_بركات بالإعدام شنقا، كما أصدرت أحكاماً بالسجن على بعض المتورطين أيضاً بالاغتيال.

وأصدرت محكمة #جنايات_القاهرة حكماً بالإعدام على 28 متهماً، وحكماً بالسجن المؤبد على 15 آخرين، وحكماً بالسجن المشدد لمدة 15 سنة على 8 متهمين، وحكماً بالسجن المشدد لـ10 سنوات على 15 آخرين.

وكانت المحكمة قد أحالت أوراق 30 متهماً الشهر الماضي إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم، إلا أن أحكام الإعدام الصادرة اليوم لم تشمل المتهمين الهاربين بسطاوي غريب ومصطفي محمود، اللذين حكم عليهما اليوم بالسجن المشدد 15 عاما.

يذكر أن عدد المتهمين 67 متهما، بينهم 16 متهما هاربون، أي أنه حوكم 51 متهما حضوريا. ويحق لمن صدر عليهم الحكم حضوريا الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في #مصر.

وقُتل بركات في انفجار سيارة ملغمة استهدف موكبه في #القاهرة عام 2015. واتهمت الحكومة جماعة الإخوان بتنفيذ الهجوم بمساعدة نشطاء من حركة حماس، وتنفي جماعة الإخوان وحماس الاتهامات.

ومن بين 13 متهما حكم عليهم بالإعدام غيابيا في القضية يحيى موسى، عضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان.