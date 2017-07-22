مقتل 30 إرهابياً في غارات للجيش المصري بسيناء

أعلن #الجيش_المصري تصفية 30 داعشياً خلال غارات جوية في شمال #سيناء.

وقال المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي، إنه "في إطار جهود القوات المسلحة في تمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر الإرهابية واستكمالاً للمرحلة الرابعة من عملية حق الشهيد لاقتلاع جذور #الإرهاب من شمال سيناء، تمكنت قوات إنفاذ القانون من الجيش الثاني الميداني والشرطة المدنية بفرض حصار محكم على البؤر الإرهابية بمدن العريش والشيخ زويد ورفح".

كما ذكر الرفاعي أنه "لليوم الرابع على التوالي قامت القوات بأعمال المداهمات الأرضية بالتعاون مع القوات الجوية، والتي أسفرت عن مقتل 30 إرهابياً شديدي الخطورة والقبض على 5 آخرين، وتدمير عربات دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية لاستهداف قوات الجيش".

وأضاف أنه تم تدمير 4 عربات مفخخة قبل استهدافها التمركزات الأمنية واكتشاف وتدمير 30 عبوة ناسفة، قامت العناصر الإرهابية بزراعتها على محاور التحرك للقوات".

وأشار إلى أنه "تم تدمير 4 مخازن تحتوي على مواد متفجرة شديدة الخطورة، إضافة إلى تدمير 19 ملجأً تستخدمها العناصر الإرهابية للاختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية، فضلاً عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر متعددة الأنواع".