المصريون يتحدثون الإيطالية يومياً دون علمهم.. كيف؟

نعم العنوان صحيح المصريون يتحدثون خلال تعاملاتهم اليومية باللغة الإيطالية، اعتقاداً أنها مفردات عربية عامية دارجة، لكن الحقيقية أنها كلمات إيطالية.

الدكتور يحيي الناظر المتخصص في التاريخ المصري الحديث يكشف لـ"العربية.نت" التفاصيل، ويقول إن هناك كلمات يتحدث بها المصريون، ويتعاملون بها مع بعضهم البعض، لكنها في الأصل إيطالية.

ويضيف قائلا لنأتي معاً ونبحر في بعض تلك الكلمات فمثلا:

1- Sta bene?

( إستبينا ).. يعني كده كويس بالإيطالي واتفقنا أو كده تمام بالمصري.

2- Alla lista

( ألسطة ).. يعني حسب اللستة بالإيطالي وكله تحت السيطرة بالمصري.

3- Ballo

( باللو ).. يعني رقص بالإيطالي ودوشة بالمصري.

4- Roba Vecchia

( روبابيكيا ).. يعني الحاجات القديمة بالإيطالي لكن المصريين حرفوا الV فغيروه لحرف الباء لسهولة النطق.

5- Gonnella

( جونلة ).. يعني جيبة أو تنورة

6- Guanto

( جوانتي ).. يعني قفاز

7- Marca

( ماركة ).. يعني علامة تجارية

8- Parrucca

( باروكة ).. يعني شعر مستعار

9- Vetrina

( فاترينة ).. يعني عرض

10- Prova

( بروفة ).. يعني اختبار

11- Sala

( صالة ).. يعني قاعة

12- Veranda

( فاراندة ).. يعني شرفة بالعربي أو بلكونة بالفارسي

13- Mobilia

( موبيليا ).. يعني أثاث

14- Bagno

( بانيو ).. يعني حمام

15- Tenda

( تندة ).. يعني خيمة

16- Cambiale

( كمبيالة ).. يعني Bill بالإنجليزي

17- Fattura

( فاتورة ).. يعني Invoice بالإنجليزي

18- Primo

( بريمو ).. يعني الأول

19- Terzo

( ترسو ).. يعني الثالث

20 Pinza

( بنسة ).. تعني أنها مثل الكماشة

21- Colla

( كولة ).. يعني غراء أو مادة لاصقة

22- Meccanico

( ميكانيكي ).. مهندس خريج ميكانيكا

23- Avvocato

( أفوكاتو ).. يعني محامي

24- Teatro

( تياترو ).. يعني مسرح

25- Pagliaccio

( بيلياتشو ).. يعني مهرج

26- Sala – Balcone

صالة وبلكون- تقسيم السينما والمسرح

27- Visita

( فيزيتا ).. يعني زيارة

Visita Medica

زيارة أو فحص طبي

28- Ricetta

( روشتة ).. يعني وصفة

29- La Posta

( البوسطة ).. يعني البريد

30- Stampa

( إسطمبة ).. يعني طباعة بالإيطالي ونسخة طبق الأصل بالمصري

31- All’una ,alla due ,alla tre

تعني المزادات

32- Falso

( فالصو ).. يعني مزيف

33- Antica

( أنتيكا ).. يعني Ancient بالإنجليزي أو قديم وعتيق بالمصري

34- Torta

( تورتة ).. يعني كيكة

35- Salsa

( صلصة ).. يعني صوص أو عصير طماطم

36- Salata

( سلاطة ).. وهي طبق السلطة الشهير

37- Gelato

( جيلاتي ).. يعنيIce Cream بالإنجليزي أو بوظة بالعربي

38- Nonna

( نوننا ) يعني جدة بالإيطالي.

ويشرح الدكتور الناظر سبب إدراج تلك الكلمات في مفردات المصريين، ويقول إن الإيطاليين كانوا يشكلون جالية كبيرة في مصر أثناء حكم الملك فاروق ومن قبله الملك فؤاد، وكانت نسبة كبيرة منهم تعيش في الإسكندرية، وتولى بعضهم مناصب كبيرة في مصر، فقد كان مهندس القصور الملكية إيطالي الجنسية، وكان عدد من خاصة الملك فؤاد وكذلك الملك فاروق إيطاليين.

ويضيف أن علاقة مصر بإيطاليا كانت قوية منذ عهد الخديوي إسماعيل، الذي نفي إلى إيطاليا، كما درس الملك فؤاد في إيطاليا والتحق بالجيش الإيطالي لفترة.

ويقول إن الإيطاليين عملوا في مهن كثيرة بمصر بدايات القرن العشرين مثل النادل والترزي والطهي والتقط المصريون منهم تلك الكلمات وأصبحت مع مرور الوقت مفردات في تعاملاتهم اليومية.