حفيد مبارك لاعباً رسمياً في الأهلي المصري

قرر النادي الأهلي المصري ضمّ عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، لصفوف قطاع الناشئين لكرة القدم في النادي مواليد عام 2000، بعد اجتيازه الاختبارات التي أجريت له السبت بنجاح.

وفوجئ أعضاء ورواد فرع النادي الأحمر بمدينة نصر شرق القاهرة بعلاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق، يصطحب ابنه عمر، البالغ من العمر 17 عاماً، لأداء اختبارات قطاع الناشئين في النادي.

وقرر مدير القطاع، الكابتن عمرو أبو المجد، ضمه لصفوف فريق الكرة مواليد 2000.

وقال أبو المجد إن عمر علاء مبارك، يلعب في مركز الوسط المهاجم، مشيراً إلى أن الوساطة لم تتدخل لانضمام حفيد مبارك لصفوف النادي، بل كان ضمه بناء على نجاحه في الاختبارات وبجدارة، إضافة لتمتعه بإمكانات فنية وبدنية وجسمانية تؤهله لتمثيل الفريق الأحمر.

كما ذكر أن عمر علاء مبارك لفت أنظار الجهاز الفني لفريق 2000 بقيادة أمين عرابي، الذي قام على الفور بضم اللاعب للفريق. ومن المقرر أن يخوض المران الأول له في السابعة صباح الأحد.

وعقب نجاح نجله في الاختبارات، التف أعضاء ومدربو النادي وأولياء الأمور حول علاء مبارك والتقطوا الصور التذكارية معه، معربين عن سعادتهم بانضمام حفيد مبارك لصفوف فريقهم.

يشار إلى أن عمر هو الابن الوحيد لعلاء مبارك، حيث توفي شقيقه الأكبر محمد عام 2009. ورغم أن مصادر مصرية كثيرة أكدت أن الرئيس الأسبق، حسني مبارك، كان يشجع نادي الزمالك المنافس التقليدي للأهلي، وأن علاء مبارك يعشق النادي الإسماعيلي ورشح أكثر من مرة لرئاسته لكنه كان يرفض لكونه نجل الرئيس، إلا أن الحفيد عمر كان على عكسهما حيث كان يحرص على مشاهدة مباريات الفريق الأحمر ويعشق لاعبيه، ونجح أخيراً في إثبات جدارته للالتحاق بصفوف الفريق.