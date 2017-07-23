مصر.. مقتل 8 إرهابيين في مواجهة مع الشرطة بالفيوم

أعلنت #وزارة_الداخلية المصرية مقتل 8 قيادات إرهابية من قيادات #حركة_حسم التابعة للإخوان خلال مواجهة مع الشرطة في الفيوم جنوب غربي #مصر .

وقال مسؤول الإعلام الأمني بالوزارة إنه توافرت معلومات مؤكدة لقطاع الأمن الوطني تفيد اضطلاع قيادات الحركة عقب إجراءات الملاحقة التي شملتهم خلال الفترة الأخيرة، وأسفرت عن ضبط ومصرع بعضهم في مواجهات أمنية بتطوير استراتيجيتهم من خلال استقطاب عناصر شبابية جديدة وإخضاعهم لدورات تدريبية مكثفة بإحدى المناطق الصحراوية بنطاق محافظة الفيوم، وشملت الدورات المذكورة استخدام مختلف أنواع الأسلحة، والدفاع عن النفس، وأمن الهواتف والاتصالات، وذلك تمهيداً للقيام بسلسلة من الحوادث الإرهابية.

وأضاف أنه تم التعامل مع تلك المعلومات عقب استئذان #نيابة_أمن_الدولة العليا وتحديد معسكر لتدريب هؤلاء العناصر بنطاق الظهير الصحراوي لمركز شرطة سنورس محافظة الفيوم، وحال اقتراب القوات فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها مما دفعهم للتعامل مع مصدر النيران، وأسفر ذلك عن مصرع عدد 8 عناصر، وهم: نادر أحمد عزت عبدالغفار إبراهيم، ومحمد عواد محمد حنفي الشلقاني ومحمد جمال عدلي رضوان وإسلام أحمد سليمان محمد وأحمد عبدالفتاح أحمد جمعة وعبدالرحمن عبدالمعطي مصطفى محمد وعمر عادل محمد عبدالباقي ومحمد راضي إسماعيل محمد.

وذكر مسؤول #الإعلام_الأمني أنه عُثر بالوكر على "4 بنادق آلية، وبندقية خرطوش، وطبنجة عيار 9 مم، وكمية من الذخيرة وفوارغ الطلقات، ووسائل إعاشة وبعض الشواخص المستخدمة في التدريب على الرماية، و2 دراجة بخارية.

وقال إنه تم في توقيت متزامن تحديد وكرين آخرين لعناصر الحركة بمحافظتي #الجيزة و #الشرقية واللذين تم اتخاذهما كمقار لعقد اللقاءات التنظيمية للإعداد والتخطيط لعملياتهم الإرهابية، حيث تم ضبط خمسة من عناصر الحركة، وعُثر بالمقار على العديد من الأوراق والمخططات التنظيمية ومستهدفات العمليات خلال الفترة القادمة، وأخطرت نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات.