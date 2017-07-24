شاهد.. قائد مدرعة يحبط عملية إرهابية كبرى بالعريش

كشف #الجيش_المصري عن تفاصيل نجاح إحباط عملية إرهابية بسيارة مفخخة كانت تستهدف ارتكازات أمنية في #العريش وكادت تودي بعشرات الضباط والجنود والمدنيين.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري المصري، إنه استمرارًا لجهود قوات إنفاذ القانون لإحباط المخططات الإرهابية بمحافظة #شمال_سيناء فقد تمكنت إحدى الدوريات التابعة للجيش من إحباط عملية إرهابية كبرى، كانت تستهدف أحد كمائن القوات المسلحة جنوب مدينة العريش كان سينتج عنها خسائر جسيمة في الأرواح تصل إلى مقتل ما يقرب من 50 إلى 60 فرداً من المدنيين والعسكريين.

وأضاف أن إحدى عربات الدفع الرباعي المفخخة حاولت اقتحام حواجز الكمين لاستهدافه، إلا أنها فوجئت بتمركز إحدى الدبابات أمام الكمين بمسافة حوالي 200 متر، مما أجبر العنصر الإرهابي وهو سائق العربة المفخخة على استيقاف عربته أمام الدبابة مباشرة، بهدف تفجير الدبابة وإحداث أكبر خسائر في صفوف العسكريين المدنيين المتواجدين أيضا بجوار وأمام الكمين.

وقال إن ما استرعى انتباه سائق الدبابة كذلك تواجد عدد (4) عناصر إرهابية بالسيارة مسلحين بالبنادق الآلية والرشاشات، ويستعدون لمغادرتها لاستهداف عناصر الكمين في ظل تواجد العشرات من المدنيين، الأمر الذي أجبر سائق الدبابة على اعتراض السيارة والتصدي لها والاصطدام بها، وتلقي الموجة التفجيرية في جسم الدبابة، بما يجنب المدنيين وأقرانه العسكريين أيضا أي إصابات.

وكشف الرفاعي عن أن السيارة انفجرت عقب عملية التصدي لها، وكان الانفجار كبيرا مما يشير إلى أنها كانت تحمل حوالي (100 كغم) من المواد المتفجرة شديدة الانفجار، وقد نتج عن الانفجار مقتل 7 من أهالي سيناء (3 رجال وسيدتين وطفلين" تصادف تواجدهم بالمنطقة أمام الكمين أثناء وقوع الانفجار.