كيف كرم السيسي ابنة حارس عقار تفوقت في الثانوية؟

ظهرت الطالبة مريم فتح الباب، إحدى أوائل #الثانوية العامة، والتي هزت مشاعر المصريين بعد إعلانها أنها ابنة حارس #عقار في مدينة نصر، وأنها فخورة بعمل والدها، بجوار مقعد #الرئيس_المصري عبدالفتاح #السيسي في قاعة المؤتمرات الكبرى بمكتبة الإسكندرية خلال افتتاح مؤتمر الشباب كنوع من التكريم لها.

وكرَّم الرئيس السيسي مريم بطريقة خاصة، حيث حرص على مصافحتها فور دخوله القاعة، وشاركته في افتتاح فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر الشباب بمشاركة أكثر من 1300 شاب وفتاة.

وكان الرئيس المصري قد افتتح صباح الاثنين أعمال المؤتمر الوطني الدوري الرابع للشباب، بحضور كبار رجال الدولة.

واستمع السيسي إلى عرض قدمه عدد من الشباب المنظمين لمنتدى شباب العالم المقرر عقده في شرم الشيخ في نوفمبر 2017، تضمن فكرة المنتدى وأهدافه لتفعيل التواصل بين مختلف شباب العالم وتبادل الخبرات والثقافات بينهم، وتوجيه رسالة من مصر لنشر السلام والقضاء على الجهل والعنف من خلال الحوار والتعاون بين الشباب من مختلف الدول.

وتضمنت فعاليات الجلسة عرض فيلم تسجيلي للشاب ياسين الزغبي أحد منظمي المؤتمر من متحدي الإعاقة، حول جهوده لدعوة الشباب والمواطنين من مختلف محافظات وجه بحري وحثهم على عرض المشاكل التي تواجههم خلال المؤتمر الرابع بالإسكندرية من خلال رسائل تم تسليمها للرئيس خلال الجلسة.

وأشاد السيسي بالجهد الذي بذله الشاب ياسين الزغبي في توصيل صوت الشباب والمواطنين، مؤكداً على دراسة كل الرسائل التي تم توصيلها والعمل على مناقشة كل ما تضمنته من مطالب وشكاوى للنظر في تلبيتها والتجاوب معها.