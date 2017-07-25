مصر.. الجيش يصفي 40 إرهابياً في سيناء

أعلن #الجيش_المصري، اليوم الثلاثاء، تصفية 40 داعشيا خلال عمليات تمشيط ومداهمة في سيناء مستمرة منذ 7 أيام.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إنه "استمرارا لجهود القوات المسلحة فى تمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر الإرهابية، وفي إطار استكمال المرحلة الرابعة لعملية حق الشهيد لاقتلاع جذور الإرهاب بشمال #سيناء، واصلت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني فرض حصار محكم على البؤر الإرهابية بمدن #العريش و #الشيخ_زويد و #رفح، وتنفيذ المداهمات الأرضية بالتعاون مع القوات الجوية على عدة محاور مختلفة، لليوم السابع على التوالي".

وأضاف أن هذه الحملة أدت لمقتل 40 إرهابيا، والقبض على 5 آخرين، واكتشاف وتدمير 20 عربة من أنواع مختلفة، و4 دراجات نارية، و4 عربات مفخخة قبل استهدافها للتمركزات الأمنية، وتدمير 52 وكرا تستخدمها العناصر الإرهابية للاختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية والطبية والمواد المتفجرة وأجهزة الاتصال، فضلاً عن تدمير أكثر من 200 عبوة ناسفة، و8 ورشات تستخدم في تصنيعها.

وذكر المتحدث العسكري أنه تم أيضاً ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية وبعض الوثائق الخاصة بالعناصر الإرهابية.