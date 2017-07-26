السيسي: داعمو الإرهاب صفحاتهم سوداء في كتاب الإنسانية

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح #السيسي، أن الدول الداعمة للإرهاب بات دورها المشبوه واضحاً جلياً مسجلاً في صفحات سوداء من كتاب الإنسانية.

وقال السيسي، في كلمة له مساء الثلاثاء خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني الدوري الرابع للشباب والذي عقد بالإسكندرية، إن "دولاً وأجهزة باتت تدعم الجماعات الإرهابية بالتمويل والتنظيم والتدريـب، وجعلت من وسائل إعلامها بوقاً للإرهاب بجرأة وعناد غير مسبوقين، وهو ما لم يعد خافياً على العالم بأسره".

كما أوضح أن بلاده تواجه تحديات كبيرة ومحاولات مضنية لاعتلاء إرادة أبنائه وتقويض حلمهم في بنائه، مؤكداً أنه لا يخفى على أحد تعاظم خطر #الإرهاب على المستويين الإقليمي والدولي، وما صاحب ذلك من تطور هائل في قدراته وتنظيماته.

وأضاف السيسي: "على مدار السنوات الأربع الماضية استهدف الإرهاب الأسود، المدعوم من هذه الدول، #مصر بشراسة وإصرار، وازدادت عزيمتنا على مواجهته بالفكر والبناء والتنمية، وكلما تحققت إنجازات على الأرض في سبيل استعادة الدولة المصرية ومؤسساتها، ازدادت شراسة المخططين للإرهاب".

وخاطب المصريين قائلاً: "نحن عازمون على مواصلة المسيرة، وهذه الدولة ستُبنى بأيدي أبنائها. سنواجه كل شر يحيق بنا بلا كلل أو ملل ما دام الدم يجري في العروق، ولن نرضى بغير أن نقتلع كل أيد آثمة تلوثت بدماء أبنائنا، ولن نسمح لأحد أياً ما كان أن يوقف مسيرة إرادة المصريين التي أعلنوها بكل حزم وإصرار في الثلاثين من يونيو عام 2013".

كذلك أكد السيسي أن "أحداً لن يقدر على هزيمة الشعب المصري وإرادته"، مطالباً شباب مصر بالحفاظ على وطنهم واستقراره وأمنه وسلامته.

وأشار إلى أن بلاده أمانة في أعناق الشباب ويجب عليهم الحفاظ عليها وحمايتها، معلناً دعم الدولة الكامل لمنتدى حوار شباب العالم، الذي دعا إليه شباب مصر. ودعا السيسي ملوك وأمراء ورؤساء وزعماء الدول الشقيقة والصديقة لحضور المنتدى، ومشاركة الشباب حلمهم في تكامل الحضارات والنقاش الجاد من أجل صياغة رسالة سلام ومحبة.