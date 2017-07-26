بالصور.. الجيش يدمر 76 مخبأ للإرهابيين في سيناء

أعلن #الجيش_المصري تدمير 76 مخبأ ووكرا كان يختفي فيها الإرهابيون في سيناء.

وقال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، إنه "استمراراً لجهود القوات المسلحة في مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر الإرهابية، وفي إطار استكمال المرحلة الرابعة لعملية "حق الشهيد"، تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني شمال #سيناء من ضبط 8 إرهابيين واكتشاف وتدمير 20 عربة كان يستخدمها الإرهابيون، و7 عربات مفخخة قبل استهدافها للتمركزات الأمنية، وتدمير 76 وكرا تستخدمها العناصر الإرهابية للاختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية والطبية والمواد المتفجرة وأجهزة الاتصال".

وأضاف أنه "تم تدمير أكثر من 100 عبوة ناسفة، و11 ورشة تستخدم في تصنيعها، كما تم ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية وبعض الوثائق الخاصة بالعناصر الإرهابية".