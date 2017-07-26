صور لإنقاذ سائحتين و14 مصرياً من الموت بصحراء الفيوم

أنقذت السلطات المصرية سائحتين إيطاليتين و14 مصرياً من الحوت في صحراء وادي الحيتان بالفيوم.

وذكرت وزارة البيئة المصرية أنها تلقت بلاغاً من أحد الأشخاص يفيد بتعرض سائحتين إيطاليتين للتيه في الصحراء بوادي الحيتان بسبب تعثر سيارتهم الخاصة في الرمال ويطلبون النجدة.

وقالت إنه تم إخطار إدارة محمية وادي الريان، وتشكيل فريق إغاثة وتحديد إحداثيات الموقع والتوصل إلى السيارة المفقودة خلال 15 دقيقة.

وأضافت الوزارة أن السيارة كانت في الصحراء على بعد 17 كلم من المدخل الرئيسي للوادي، ونظراً لتشابه التضاريس فقد ضل السياح الطريق وتعرضوا للتيه.

وأضافت الوزارة أنه أثناء عودة دورية الإنقاذ تم العثور على حافلة سياحية تقل 14 من المصريين تعرضوا لتعثر مركبتهم في الصحراء، ونظراً لغياب شبكات الهواتف الجوالة لم يستطيعوا طلب النجدة.

وقالت إن فريق التدخل قام بالتعامل وإخراج الحافلة من الغرس، وتقديم المياه والإسعافات الأولية للجميع.