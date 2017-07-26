مصر تتسلم الدفعة الرابعة من طائرات رافال الفرنسية

أعلنت مصر، الأربعاء، تسلمها الدفعة الرابعة من طائرات "رافال" الفرنسية.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إن طائرتين جديدتين من مقاتلات الجيل الرابع متعددة المهام "رافال" انضمتا إلى تشكيلات القوات الجوية، وتمثلان الدفعة الرابعة من هذا الطراز، ليصل عدد الطائرات التي وصلت إلى مصر اعتباراً من النصف الثاني من 2015 حتى الآن 11 طائرة.

وأضاف أن هذا العدد هو من إجمالي 24 طائرة من المقرر أن تتسلمها مصر وفقاً للبرنامج الزمني المحدد في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية مع فرنسا، والذي يشمل العديد من أوجه التعاون في مجالات التسليح والصناعات العسكرية المختلفة.

وذكر المتحدث العسكري أن طائرات "رافال" الجديدة تعد بمثابة إضافة قوية لقدرات القوات الجوية بما تملكه من خصائص فنية وأنظمة قتالية عالية تمكنها من تنفيذ المهام بمداءات كبيرة على الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة، والتي تتيح لها التعامل مع جميع التهديدات الجوية والأرضية بكفاءة عالية.