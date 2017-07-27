إحباط محاولة إرهابية لاستهداف وحدة عسكرية شمال مصر

أعلنت وزارة الدفاع المصرية في بيان أن "عناصر القوات المسلحة نجحت فجر اليوم في إحباط محاولة إرهابية، لاستهداف إحدى الوحدات العسكرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية، حيث قامت سيارة دفع رباعي مفخخة ومحملة بأكثر من 1.5 طن من المواد شديدة الانفجار بمحاولة اقتحام إحدى الوحدات، وقامت عناصر التأمين والحراسة بالتعامل الفوري مع السيارة وبادرت بإطلاق النيران عليها، مما أدى إلى تصفية سائقها الذي كان يرتدي حزاماً ناسفاً".

وذكر البيان: "قام عناصر المهندسين العسكريين بالتعامل مع العربة المحملة بكميات من البراميل، بها مواد شديدة الانفجار والذخائر التي تم إبطال مفعولها، وكذلك كميات من الأجزاء والقطع المعدنية لإنتاج أكبر كمية من الشظايا لإحداث أكبر خسائر ممكنة، بما يؤكد يقظة واحترافية رجال القوات المسلحة واستعدادهم الدائم للتعامل بكل حسم للتصدي لكافة المحاولات الإرهابية، التي تسعى للنيل من استقرار الدولة المصرية واستهداف مؤسساتها الوطنية".