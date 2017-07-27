إيقاف 3 فضائيات مصرية لهذه الأسباب!

أوصت لجنة الرصد والشكاوى في #المجلس_الأعلى_لتنظيم_الإعلام في #مصر بوقف 3 فضائيات عن البث، والتحقيق مع عدد من المذيعين لمخالفتهم ميثاق الشرف الإعلامي ولارتكابهم مخالفات مهنية.

وقال أعضاء اللجنة خلال مؤتمر صحافي عقد الخميس إنهم رفعوا توصية للمجلس سينظرها في جلسته المقررة الأربعاء المقبل لوقف محدد المدة لبث قنوات "إل تي سي" و"العاصمة" و"النهار" مع إلزامهما طوال مدة التوقف بكتابة سبب التوقف، واستمرار سداد مرتبات العاملين فيها.

وأكد أعضاء اللجنة أنه من المنتظر أن يوافق المجلس على التوصية خلال اجتماعه المقبل.

وأضافوا أنهم طالبوا خلال التوصية أيضا بالتحقيق مع الإعلامي محمد الغيطي مقدم برنامج "صح النوم" على قناة "أل تي سي"، وسعيد حساسين مقدم برنامج "انفراد "على قناة "العاصمة"، وريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا الخير" على قناة" النهار" واتخاذ الإجراءات التأديبية ضدهم لارتكابهم مخالفات مهنية.

وكشف جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى عن أن التوصيات جاءت بسبب الشكاوى التي جاءت للمجلس ضد هذه الفضائيات وهؤلاء المذيعين، مشيراً إلى أن برنامج صح النوم لمحمد الغيطي وخلال الحلقة الأخيرة كان المذيع شديد العصبية واستخدم ألفاظا بعيدة عن المهنية.

وقال إن الحلقة الأخيرة من البرنامج تضمنت إهانة عدد من الشخصيات العامة ووجه اتهامات مرسلة إلى وزراء سابقين وحاليين بما يمس ذمتهم المالية، كما أن هناك شكوى قدمتها نائب وزير الزراعة منى محرز تحدثت فيها عن تعرضها لسيل من الألفاظ النابية أطلقها البرنامج عليها بلا مبرر.

وأضاف شوقي أن هذه الواقعة ليست الأولى التي ترتكبها قناة أل تي سي خلال 10 أيام فقط، فهناك برنامج المشاغبة الذي تقدمه المذيعة شيماء جمال حيث "تعاطت المذيعة المخدرات على الهواء".

وقال شوقي إن سعيد حساسين المذيع بقناة العاصمة تحدث الضيوف في برنامجه بألفاظ يعاقب عليها القانون وتعرضوا لبعضهم بالسباب بالأب والأم واتهامات بالخيانة والعمالة، بل قاموا برفع الأحذية لبعضهم، أما واقعة ريهام سعيد فقد استضافت سيدة وعشيقها خلال حلقه ببرنامجها صبايا الخير على قناة النهار.

وأكد شوقي أن تلك المخالفات تسيء للإعلام المصري، مشيراً إلى أن لجنة الرصد والشكاوى ستعرض توصيتها على المجلس في اجتماعه الأربعاء المقبل لإقرار العقوبات.