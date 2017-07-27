القاهرة.. "الدكتور" سرق 100 مليون و13 كيلو ذهب

استطاع لص مصري سرقة 100 مليون جنيه و13 كيلو ذهب من 51 شقة فقط بأرقى مناطق #العاصمة_المصرية القاهرة وفي أقل من عامين.

#اللص الذي احتار معه رجال الأمن المصري سقط بصعوبة بالغة، وبعد بحث مضن وجهود مكثفة شاركت فيها فرق أمنية لتحديد هويته، حيث قام بسرقة مبالغ مالية كبيرة ومجوهرات من شقق سكنية بمنطقتي #مدينة_نصر و #مصر_الجديدة في #القاهرة دون أن يترك وراءه أثرا أو دليلا واحدا يمكن من خلاله التوصل إليه.

#الداخلية_المصرية أعلنت أخيرا كشف اللغز وكشفت طلاسمه وهذه هي التفاصيل. "الدكتور" هو اسم الشهرة للص الذي تخرج في كلية الفنون التطبيقية ومعه شريك آخر له تخصص في فتح خزائن، واستخدم المتهم الأول دراسته في ابتكار الكثير من الحيل لسرقة الشقق.

الطريقة التي كان يقوم بها اللص بالسرقة كانت تختلف في كل مرة، ومن شقة لأخرى حيث يدرس الشقة التي يراد سرقتها جيدا، ويعرف مواعيد دخول وخروج أصحابها وموعد إجازاتهم وخروجهم للمصايف، كما يدرس شخصية حارس العقار وكيفية إغرائه لتسهيل عملية الدخول للعقار، ثم يحدد موعد تنفيذ جريمته ويقوم بالذهاب للعمارة التي تقع بها الشقة، ويقوم مساعده المتخصص في فتح الخزائن والأقفال بتغيير قفل الشقة المراد سرقتها، ووضع قفل جديد عليها خلال مدة زمنية لا تتجاوز دقيقة، أو كسر قلب كالون الباب واستبداله بقلب كالون جديد ومن ثم فتح الباب دون أن يشعر به أحد، وغالبا ما كان يقوم بهذا الفعل في عدة شقق بالعقار نفسه.

في اليوم التالي يأتي المتهم ومساعده ويمنح حارس العقار مبلغا ماليا كبيرا طالبا منه شراء غذاء لهما بعد فترة يحددها هو، ثم يصعد العقار ويدخل الشقق دون أن يشك فيه أحد فقد قام بتغيير أقفالها من الأمس، ويسرق كل ما خف وزنه وغلا ثمنه، وبعد أن ينتهي من مهمته يقوم بالاتصال بالحارس طالباً منه شراء الغذاء، ثم يضع مسروقاته في أي حقيبة يجدها بالشقق التي سرقها ويخرج من العقار، دون أن يستوقفه أحد لغياب الحارس الذي ذهب لشراء الغذاء.

من خلال شهادات حراس العقارات التي تمت سرقتها وروايات شهود العيان، أمكن لرجال الأمن في مصر تحديد هوية المتهم وشريكه، وتبين أنهما "مجدي ك"،50 سنة، عاطل وسابق اتهامه في 25 قضية سرقة مساكن، ومتاجر، ومطلوب ضبطه لتنفيذ أحكام قضائية تقضي بحبسه 27 عاماً في 27 قضية سرقة، و"أشرف س"، 44 سنة، عاطل ومطلوب ضبطه لتنفيذ حكم بحبسه في قضية سرقة رقم 11621 لسنة 2011، ومن خلال الأكمنة التي تم إعدادها لهما أسفر أحدها عن ضبطهما بمدينة نصر، وعثر في سيارتهما على حقيبة بداخلها الأدوات المستخدمة في وقائع السرقات وهي قلب كوالين جديدة، منشار، أجنة حديدية، مجموعة من المفكات والمفاتيح.

وفي #التحقيقات اعترف المتهم بأنه تمكن من سرقة 51 شقة خلال أقل من عامين في مدينة نصر ومصر الجديدة وأن حصيلة مسروقاته بلغت 100مليون جنيه و13 كيلو ذهب، وضع 10 كيلو منها داخل خزائن بالبنوك، واشترى أراضي وشققا ومحال تجارية بالأموال التي سرقها.

وأقر #المتهم بشرائه وحدات سكنية ومحال وعقارات في الإسكندرية والهرم وفيصل بالجيزة ومحال تجارية وعقارات بالمنصورة، وقطع أراض بمدينة 6 أكتوبر ومدينة نصر.

وأرشد المتهم لرجال الأمن عن باقي #المجوهرات التي سرقها حيث عثر على بعضها في شقته كما عثر أيضا على مبالغ مالية كبيرة حصيلة إحدى سرقاته الأخيرة حيث تم القبض عليه قبل أن يودعها في البنوك.