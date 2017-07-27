عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم مصر

صور نادرة لشخصيات ومناطق مصرية خلال عقود خلت

المصدر: القاهرة – أشرف عبد الحميد
الفنان رشدي أباظة ومحمود ياسين وحسين فهمي
رابط مختصر

صور نادرة تنشرها "العربية.نت" عن #شخصيات_مصرية ومناطق بالقاهرة وبعض المحافظات خلال #القرن_العشرين، حصلت عليها من سيدة مصرية تخصصت في #توثيق تلك #الصور و #اللقطات_النادرة.

الصور تتضمن عدة لقطات لفنانين مصريين في لحظات ومناسبات خاصة، منها صورة للفنانة #وردة فور وصولها #القاهرة وبدء مشوارها الفني، وصورة للفنان #سمير_صبري وهو يغني وترقص بجانبه على خشبة المسرح #الراقصة #سامية_جمال، وصورة أخرى خاصة تجمع الفنان #رشدي_أباظة ومحمود ياسين وحسين فهمي، وتحتها إهداء مكتوب بخط يد الفنان رشدي أباظة لأحد أصدقائه، إضافة لصورة للفنانة #فيفي_عبده في بداية حياتها الفنية، وصورة أخرى لغلاف مجلة فنية تضم كوكبة من أبرز فنانات مصر.

وتشمل الصور صورة لمنطقة فيلة في أسوان خلال زيارة الملك فؤاد ملك مصر وقتها لها، وهي المنطقة التي أصبحت فيما بعد مقر السد العالي، وكذلك صورة لشارع طلعت حرب وسط القاهرة عام 1907، كما تشمل صورة لغلاف مجلة مصرية وهي" الهلال" نشرت صورة خطاب ترفض فيه إحدى العائلات المصرية زواج ابنتها من المفكر المصري أحمد لطفي السيد الذي أصبح رئيسا لجامعة القاهرة فيما بعد، وصورة لبرقية بخط يد سعد زغلول لأحد المؤيدين له في نضاله ضد الاحتلال.

وتكشف الصور جانبا من الحياة التي كانت تعيشها مصر في تلك السنوات، وصور لإعلانات عن أسعار الذهب عام 1952، وإعلان لخياط يكشف فيه قيمة حياكة بدلة كاملة وبسعر لا يتجاوز 3 قروش، وإعلانات لسجائر تركية كانت تنتشر في مصر في بداية القرن العشرين.

فيفي عبده في بداياتها فيفي عبده في بداياتها
شارع طلعت حرب وسط القاهرة عام 1907 شارع طلعت حرب وسط القاهرة عام 1907
الفنانة وردة في بداية مشوارها الفني في مصر الفنانة وردة في بداية مشوارها الفني في مصر
غلاف مجلة الهلال المصرية عام 1933 غلاف مجلة الهلال المصرية عام 1933
الملك فؤاد الأول ملك مصر يقف في منطفة بأسوان اختيرت بعد ذلك لبناء السد العالي الملك فؤاد الأول ملك مصر يقف في منطفة بأسوان اختيرت بعد ذلك لبناء السد العالي
برقية سعد زغلول وبخط يده برقية سعد زغلول وبخط يده
صورة تجمع الفنان رشدي أباظة ومحمود ياسين وحسين فهمي وتحتها إهداء مكتوب بخط يد الفنان رشدي أباظة لأحد أصدقائه صورة تجمع الفنان رشدي أباظة ومحمود ياسين وحسين فهمي وتحتها إهداء مكتوب بخط يد الفنان رشدي أباظة لأحد أصدقائه
سمير صبري يغني وسامية جمال ترقص سمير صبري يغني وسامية جمال ترقص
غلاف مجلة فنية يضم صورة لفنانات مصريات بينهن ليلى فوزي وصباح غلاف مجلة فنية يضم صورة لفنانات مصريات بينهن ليلى فوزي وصباح
أسعار الذهب في مصر عام 1952 أسعار الذهب في مصر عام 1952
إعلان لسجائر تركية في مصر في بدايات القرن العشرين إعلان لسجائر تركية في مصر في بدايات القرن العشرين
إعلان لخياط مصري في عام 1901 إعلان لخياط مصري في عام 1901

كلمات دالّة

#شخصيات مصرية, #القرن العشرين, #توثيق, #الصور, #اللقطات النادرة, #وردة, #القاهرة, #سمير صبري, #الراقصة, #سامية جمال, #رشدي أباظة, #فيفي عبده

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر