صور نادرة لشخصيات ومناطق مصرية خلال عقود خلت

صور نادرة تنشرها "العربية.نت" عن #شخصيات_مصرية ومناطق بالقاهرة وبعض المحافظات خلال #القرن_العشرين، حصلت عليها من سيدة مصرية تخصصت في #توثيق تلك #الصور و #اللقطات_النادرة.

الصور تتضمن عدة لقطات لفنانين مصريين في لحظات ومناسبات خاصة، منها صورة للفنانة #وردة فور وصولها #القاهرة وبدء مشوارها الفني، وصورة للفنان #سمير_صبري وهو يغني وترقص بجانبه على خشبة المسرح #الراقصة #سامية_جمال، وصورة أخرى خاصة تجمع الفنان #رشدي_أباظة ومحمود ياسين وحسين فهمي، وتحتها إهداء مكتوب بخط يد الفنان رشدي أباظة لأحد أصدقائه، إضافة لصورة للفنانة #فيفي_عبده في بداية حياتها الفنية، وصورة أخرى لغلاف مجلة فنية تضم كوكبة من أبرز فنانات مصر.

وتشمل الصور صورة لمنطقة فيلة في أسوان خلال زيارة الملك فؤاد ملك مصر وقتها لها، وهي المنطقة التي أصبحت فيما بعد مقر السد العالي، وكذلك صورة لشارع طلعت حرب وسط القاهرة عام 1907، كما تشمل صورة لغلاف مجلة مصرية وهي" الهلال" نشرت صورة خطاب ترفض فيه إحدى العائلات المصرية زواج ابنتها من المفكر المصري أحمد لطفي السيد الذي أصبح رئيسا لجامعة القاهرة فيما بعد، وصورة لبرقية بخط يد سعد زغلول لأحد المؤيدين له في نضاله ضد الاحتلال.

وتكشف الصور جانبا من الحياة التي كانت تعيشها مصر في تلك السنوات، وصور لإعلانات عن أسعار الذهب عام 1952، وإعلان لخياط يكشف فيه قيمة حياكة بدلة كاملة وبسعر لا يتجاوز 3 قروش، وإعلانات لسجائر تركية كانت تنتشر في مصر في بداية القرن العشرين.