"تشريح العقل المتطرف" في دار الإفتاء المصرية

لتشريح عقول المتطرفين ومعرفة كيف يفكرون، أطلقت دار الإفتاء المصرية، مشروع "تشريح العقل المتطرف"، الذي يهدف إلى فهم وتشريح الفرد المتطرف والعوامل الأساسية والدافعة نحو التطرف.

ويهدف المشروع كذلك إلى تحديد وفهم المراحل التي يمر بها المتطرف، وصولاً إلى العمل الإرهابي والتفجيري، وذلك عبر عقد مجموعة من جلسات العصف الذهني وورش العمل للخروج بنماذج واضحة ودليل كاشف لأنماط المتطرفين ومراحل تحولهم، سواء في الداخل أو الخارج.

ويضم المشروع مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات ذات العلاقة بالتطرف والإرهاب وممارسة العنف وتحليل السلوك الفردي العنيف، حيث ضمَّت لجنة الخبراء متخصصين في مجالات #علم_النفس و #العلوم_الشرعية ومتخصصين في جماعات #الإسلام_السياسي والحركات الإسلامية، والمراجعات الفكرية لجماعات الجهاد والجماعة الإسلامية، إضافة إلى مجالات الأمن المجتمعي وتحليل الصراعات.

وصرح الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي مصر أن الدكتور #شوقي_علام يضع هذا المشروع على سُلم أولوياته في تلك المرحلة، ويُسخِّر كافة إمكانات دار الإفتاء وقدراتها لتحقيق المرجو من هذا المشروع، وهو الوصول إلى نموذج عملي واضح لكيفية صناعة المتطرف وأنماطه ومراحل تحولاته، وصولاً إلى وضع التصورات والسياسات الإجرائية التي تكفل مواجهته ووقف نزيف التحول نحو التطرف وممارسة العنف.

وأضاف نجم أن الاستعانة بخبراء من مختلف المجالات يعكس إيمان #دار_الإفتاء بأن قضية #التطرف و #الإرهاب هي قضية مركَّبة وذات أبعاد متنوعة، ولا تقتصر على البعد الديني وحدَه أو الجانب الاقتصادي فقط، أو الجوانب النفسية والسلوكية وحدها، وإنما هي نتاج لتفاعل العديد من تلك العوامل التي أنتجت لنا الفرد الإرهابي، لذا سعت الدار إلى أن تكون الاستجابة والتفاعل معها عبر الإلمام بكافة الجوانب والأبعاد، ومشاركة كافة التخصصات في مشروع التشريح والمواجهة، كي تكون مواجهة شاملة ومتكاملة.

وأوضح مستشار مفتي مصر أن المشروع ممتد لعدة أشهر، وسيقوم المرصد بنشر تقارير وأوراق السياسات المقترحة التي توصل إليها الخبراء والمتخصصون المشاركون في هذا المشروع، وستكون متاحة لصانعي القرار والمتخصصين والمفكرين وقادة الرأي والمراكز البحثية والفكرية، وكافة الأطراف والهيئات ذات الصلة بمواجهة العنف والتطرف.