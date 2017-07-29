السيسي يبحث مع قادة الجيش مواجهة الإرهاب في سيناء

عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، اجتماعا صباح اليوم السبت، برئاسة الرئيس عبد الفتاح #السيسي وحضور الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وجميع أعضاء المجلس.

وتم خلال الاجتماع استعراض الخطط و #التدابير_الأمنية التي تنفذها #القوات_المسلحة لحماية الوطن من مختلف التهديدات، خاصة في شمال #سيناء، حيث أطلع الرئيس على الإجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة من أجل تطهير سيناء من #العناصر_الإرهابية، وترسيخ الأمن والاستقرار فيها.

وأشاد الرئيس السيسي في هذا الصدد بنجاح رجال القوات المسلحة في إحباط عدد من العمليات الإرهابية التي كانت تستهدف بعض المواقع العسكرية، مثمناً التضحيات والبطولات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة في الحرب ضد #الإرهاب .

وأكد ضرورة مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على أمن مصر، والاستمرار في بذل مزيد من الجهد في التدريب، والحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد.

وأشاد الرئيس خلال الاجتماع بما تم تنفيذه في إطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة، وهو ما تجسد خلال افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية التي ستساهم في تعزيز قدرات الجيش على تأمين المناطق الشمالية للبلاد، موجهاً باستمرار عملية التطوير لمواكبة أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في المجال العسكري، وللتصدي لكل ما تواجهه البلاد من تهديدات.

وتم خلال الاجتماع استعراض المشروعات التنموية التي تقوم القوات المسلحة بتنفيذها في إطار مساهمتها في جهود الدولة لدفع جهود التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.