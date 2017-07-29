محكمة مصرية تحيل أوراق 8 متهمين للمفتي

قررت محكمة جنايات مصرية، السبت، إحالة أوراق 8 متهمين إلى #مفتي_الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إصدار حكم بإعدامهم بعد إدانتهم بتهمة القتل في قضية #الاعتداء على قسم شرطة بالقاهرة عام 2013.

وكان 3 من رجال الشرطة قتلوا، وأُصيب 29 آخرون عندما هاجم حشد غاضب قسم شرطة منطقة حلوان بجنوب القاهرة يوم 14 أغسطس/آب 2013، وهو نفس اليوم الذي شهد فض اعتصامين لمؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة #الإخوان_المسلمين بالقوة، وهو ما أسفر عن سقوط ضحايا.

وقال القاضي حسن فريد، رئيس إحدى دوائر محكمة جنايات جنوب القاهرة، إن الدائرة قررت بإجماع آراء أعضائها إحالة 8 من أصل 68 متهما في القضية إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إصدار حكم بإعدامهم.

وأضاف أن المحكمة حددت جلسة 10 أكتوبر/ تشرين الأول للنطق بالحكم على جميع المتهمين في القضية.

وعقب القرار انطلقت صرخات وصيحات غضب من داخل قفص الاتهام الذي اكتظ فيه عشرات المتهمين، وأغلب المتهمين في القضية محبوسون.

ويحق للمتهمين الطعن على الحكم الذي سيصدر في أكتوبر/تشرين الأول أمام #محكمة_النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.

وأعلن الجيش عزل #مرسي في يوليو/ تموز 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه. وعقب ذلك اندلعت احتجاجات ومصادمات عنيفة بين مؤيديه وقوات الأمن.

وأصدرت محاكم الجنايات أحكام إعدام بحق المئات من مؤيدي مرسي، لكن محكمة النقض لم تؤيد سوى عدد قليل جدا من هذه الأحكام، وألغت أغلبها وأمرت بإعادة المحاكمات أمام دوائر جنايات أخرى.