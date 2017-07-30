قصة مصرية شجاعة لاحقت متحرشاً حتى أودعته السجن

قررت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، معاقبة سائق توكتوك بحلوان تحرش بفتاة خلال سيرها في أحد الشوارع بالسجن المشدد خمس سنوات.

القصة التي أثارت إعجاب ملايين المصريين وقت حدوثها قبل عام تتلخص في أن شاباً كان يقود توكتوك، تحرش بفتاة مصرية تسير في الشارع، وفوجئ بالفتاة تلاحقه ولم تتركه إلا بعد أن سلمته للشرطة التي أحالته للنيابة ومنها للمحاكمة.

وتروي هند عبدالستار، صاحبة الواقعة، التفاصيل لـ"العربية.نت"، قائلة إنها كانت تسير في أحد شوارع منطقة حلوان بالقرب من منزلها، وفوجئت بسائق توكتوك يتحرش بها ويضربها بيده على جسدها، وعندما هرولت وراءه للإمساك به فر هارباً، لكنها تمكنت من التقاط رقم التوكتوك ومشاهدة ملامح وجهه، وسارعت لقسم شرطة حلوان لتحرر محضراً بالواقعة.

وأضافت أنها شرحت الواقعة وبالتفصيل لرئيس مباحث قسم شرطة حلوان، ولم تصمت بدافع الخجل، فقد كانت مصرة على أن تحصل على حقها، وخلال ساعات قليلة تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم حلوان من ضبط المتهم وإحضاره ومواجهته بها، حيث أنكر في البداية، لكنه اعترف في النهاية طالباً التصالح، وهو ما تم رفضه، لذا تمت إحالته للمحاكمة.

وقالت الفتاة الشجاعة إنها تعرضت لضغوط من جانب أسرة المتهم للتنازل عن القضية والتصالح حرصاً على مستقبله، خاصة أنه كان سيتزوج خلال أيام من حدوث الواقعة، لكنها رفضت وأعلنت إصرارها على محاكمته حتى يكون عبرة ورادعاً لغيره، وهو ما حدث وقضت المحكمة، اليوم الأحد، بمعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات.