مصادر أمنية: قاتل السائحات في الغردقة مؤيد لداعش

تشير تحقيقات الشرطة إلى أن قاتل السائحات الأجنبيات الـ3 في مدينة #الغردقة على البحر الأحمر مؤيد لتنظيم #داعش، حسب ما أكدته مصادر أمنية مصرية لوكالة "رويترز" اليوم الأحد.

وكان شاب مصري قتل سائحتين ألمانيتين طعنا بسكين يوم 14 يوليو/تموز الجاري وأصاب أربع سائحات أخريات على الأقل على شاطئين بالغردقة. وقبل بضعة أيام توفيت سائحة ثالثة من جمهورية التشيك متأثرة بإصابتها في المستشفى الذي كانت تعالج به في #القاهرة.

وحتى الآن لا توجد تصريحات أو بيان رسمي صادر عن النيابة العامة التي تجري التحقيقات أو وزارة الداخلية التي ألقت القبض على المتهم بقتل سائحات الغردقة، ولكن بحسب صفحته على موقع "فيسبوك"، فانتماءاته توضح أنه يرفع علم "داعش" وإشارة "رابعة" وتنظيم "أجناح".