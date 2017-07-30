مصر.. التحقيق في انقطاع الكهرباء بمطار القاهرة

أعلنت شركة #ميناء_القاهرة_الجوي، فتح تحقيق في أسباب العطل المفاجئ، والذي أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مبنى الركاب "3" بالمطار لمدة ساعة كاملة، وتسبب في حالة فوضى داخل صالات السفر والوصول.

وقالت الشركة، إن المحاسب، مجدي إسحق، رئيس الشركة، وجه كل رؤساء القطاعات بالوقوف على الأسباب الرئيسية وراء انقطاع التيار الكهربائي.

وذكرت الشركة أن العطل المفاجئ في شبكة الكهرباء فجر اليوم، أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن مبنى الركاب رقم 3، وتعطل الأنظمة التشغيلية بالمبنى.

وأضاف البيان أنه "تم إدارة الأزمة من خلال المسؤولين بالشركة، وإصلاح العطل خلال ساعة، وعودة الأنظمة المشغلة للمبنى بكامل طاقتها وعودة حركة السفر والوصول إلى طبيعتها".