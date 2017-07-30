مصر.. ضبط أسلحة كانت مهربة للإرهابيين عبر قناة السويس

أحبط #الجيش_المصري عملية تهريب كبيرة لأسلحة وذخائر كانت متجهة للإرهابيين في #سيناء عبر أحد معابر #قناة_السويس.

وقال المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي، إنه "استمراراً لجهود القوات المسلحة في مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر الإرهابية تمكنت عناصر إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني من إحباط عملية تهريب كبيرة بأحد معابر قناة السويس المؤدية لشمال سيناء، حيث تم ضبط عربة نقل كانت متجهة للإرهابيين، عثر بداخلها على عدد من المعدات والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة والدوائر الإلكترونية، إضافة إلى أجهزة ومعدات اتصال".

وذكر الرفاعي أن "القوات تمكنت من اكتشاف وتدمير عدد من الأوكار التي تستخدمها العناصر الإرهابية في الاختفاء، وعثر بداخلها على كمية من الأسلحة والذخائر ومعدات تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، فضلاً عن كمية من الأجهزة الإلكترونية وكاميرات التصوير وأجهزة اتصال وعدد من الكتب والوثائق ذات الطابع التكفيري وكمية من الملابس والمهمات العسكرية التي تستخدمها العناصر الإرهابية".