هكذا تفاعلت حكومة مصر مع قصة السيدة التي تحولت لرجل!

أعلنت محافظة #بني_سويف جنوب #مصر أن المهندس شريف حبيب محافظ الإقليم قرر توفير كل سبل المعيشة الكريمة للسيدة بهية علي سليمان، التي قصت شعرها وتحولت لرجل كي تعمل في مهن الرجال، وتنفق على أسرتها بعد عجز زوجها، والتي هزت قصتها مشاعر المصريين.

وقالت المحافظة في بيان رسمي صباح اليوم الأحد إن المحافظ وجَّه فريق عمل متكامل من المحافظة بزيارة هذه الأسرة ومعاينة ظروفها الصعبة.

وأشار إلى أن هذا الفريق مختص بالتعامل مع مثل هذه الحالات الإنسانية والظروف الاجتماعية الصعبة، التي قد تواجه بعض المواطنين ويتكون من: "التضامن الاجتماعي وخدمة المواطنين والجمعيات الأهلية والجهات المعنية والمعاونة".

والتقى المحافظ بفريق العمل بعد زيارته لمحل إقامة الأسرة بقرية الشيخ علي لاستعراض تقرير المعاينة وبحث السبل الممكنة، لتوفير متطلبات تحسين ظروف معيشتهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية، وضمان استمرار وضع اجتماعي لائق لهذه الأسرة.

واتضح من التقرير أن السيدة بهية على سليمان" لديها 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 9 سنوات وزوجها عامل بإحدى المدارس الابتدائية شرق #النيل، وتمتلك الأسرة منزلاً مبنياً بالطوب الأبيض "وغير مؤثث بوسائل المعيشة، بالإضافة إلى قيام جمعية خيرية على مدار 6 أشهر ماضية بتقديم مساعدات مالية لهذه الأسرة مثل سداد ديون وإيجارات متأخرة ومساعدات علاجية وطبية.

وأضاف بيان المحافظة أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على توفير بعض المساعدات المالية والعينية العاجلة بالتنسيق مع التضامن والجمعيات الأهلية، لتحسين مستوى معيشة الأسرة والتي سيقوم المحافظ بتسليمها للأسرة، حيث ستشمل هذه الإعانات "أجهزة كهربية من بوتاجاز وغسالة ومطبخ وأدوات إعاشة".

وقال إنه سيتم توفير كشك بالبضاعة لتوفير مصدر رزق كريم لهذه الأسرة لإعانتهم على تحمل أعباء المعيشة، والذي سيتم تسليمه خلال أسبوع، بجانب قيام التضامن بصرف مساعدة مالية للأسرة وسداد بعض ديونها.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بمتابعة هذه الأسرة صحياً والاطمئنان على الحالة الصحية لأفرادها من الأم والأب والأولاد وصرف الأدوية اللازمة مع الإفادة بمستجدات الوضع الصحي لهم أولاً بأول.

وكانت السيدة بهية البالغة من العمر 32 عاما قد قصت شعرها وتنكرت في زي الرجال، لتتمكن من العمل دون مضايقات أو تحرش لتنفق على أسرتها بعد تعرض زوجها لحادث جعله قعيداً لا يقوى على الحركة والعمل.