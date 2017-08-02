روسيا تقترح مصر راعية لهدنة حمص بدلاً من تركيا

اشترطت موسكو أن تكون #مصر مكاناً وضامناً للاتفاق مع فصائل معارضة في #حمص الذي سيتم توقيعه قريباً، وفق ما كشفته مصادر لصحيفة "الشرق الأوسط".

وذكرت المصادر أن روسيا ترغب في اتباع نفس الخطوة التي اتبعتها حين تم توقيع هدنة #غوطة #دمشق في #القاهرة، وأشارت المصادر إلى أن استبدال مصر بتركيا أغضب المسؤولين الأتراك، يُذكر أن اتفاق هدنة حمص سيضم أحد عشر فصيلاً، بينها أحرار #الشام وجيش العزة، كما أن بعض هذه الفصائل تمسكت برعاية #تركيا للاتفاق.

وقدم ممثلون روسيون لفصائل مسلحة في ريف المدينة الشمالي اتفاقاً، يتلخص بإقامة منطقة وقف لإطلاق نار تام وعدم التعدي على مناطق السيطرة من قبل جميع الأطراف، شريطة أن تكون موسكو هي الضامن الوحيد له.

أبرز بنود الاتفاق إلى جانب وقف النار تمثلت بالإفراج عن معتقلي جميع الأطراف بإشراف وتنفيذ #روسي ونشر قوات مراقبة يشكلها عناصر من جمهورية الشيشان التابعة لروسيا. وتضمنت كذلك إدخال الأغذية والمحروقات والبضائع ومواد البناء.

ورغم أن الاتفاق لم يتطرق إلى سحب سلاح المعارضة إلا أنها رفضت في بيانات ما وصفته بالتحييد الروسي للدور التركي، لأن المنطقة تخضع لاتفاق تخفيف التوتر الذي رعته الدولتان منذ السادس من مايو الماضي في جولة أستانا الرابعة.

العرض الروسي للمعارضة شمال حمص يأتي في مساعي ضم حمص إلى هدنة جنوب غربي سوريا، والتي بدأت موسكو بتطبيقها اليوم على محافظة درعا التي شهدت انتشارا للقوات الروسية على طول خطوط التماس بين قوات النظام وفصائل المعارضة.