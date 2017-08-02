مصر تكشف تفاصيل جلسة الرد على شكوى قطر في الإيكاو

في جلستها الاستثنائية للرد على شكوى # قطر من قيام الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بمنع مرور طائرات قطر فوق أجوائها ثمّنت منظمة الإيكاو تعاون مصر والسعودية والإمارات والبحرين في مجال السلامة الجوية.

وكشفت #وزارة_الطيران_المصرية تفاصيل الجلسة، وقالت إن وزير الطيران شريف فتحي شارك في اجتماعات الجلسة الاستثنائية التي عقدتها المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) بمونتريال في كندا بمشاركة وفود 189 دولة الأعضاء في المنظمة الدولية، حيث عُقدت الجلسة بناءً على الشكوى المقدمة من دولة قطر، وفقاً للمادة 54 (ن) من اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944)، التي تمنح الدول الأعضاء الحق ببحث أي مسألة تتعلق بالاتفاقية.

وذكرت الوزارة المصرية أن الجلسة أسفرت عن اتخاذ المجلس القرارات التالية:

1- الطلب من الأمانة العامة أن تواصل تنفيذ ما جاء في خطة الطوارئ.

2- تشجيع الدول على التعاون من أجل ضمان تنفيذ الحلول الفنية.

3- تشجيع الأمانة العامة على تحديث المعلومات بصورة دورية منتظمة وتقديمها إلى المجلس، ابتداءً من دورة المجلس المقبلة.

4- التنويه بروح التعاون وتكليف رئيس المجلس ببذل مساعيه الحميدة لتسهيل المسائل الفنية العالقة إن وجدت.

5- حث جميع الدول الأعضاء في منظمة الإيكاو على التقيد بروح #اتفاقية_شيكاغو والتعاون لضمان سلامة وأمن وكفاءة الطيران المدني الدولي.

وأضافت أن وفود #السعودية ومصر والإمارات والبحرين قدمت ورقة عمل مشتركة تضمنت الإجراءات، التي تم اتخاذها خلال الأسابيع الماضية بالتعاون مع مكتب #الإيكاو الإقليمي بالقاهرة، من أجل تعزير السلامة الجوية فوق المياه الدولية بإقليم الشرق الأوسط، والتي تضمنت فتح ثمانية مسارات جوية إضافية ورفض واحد لتخفيف الضغط على المسارات الحالية فوق المياه الدولية وتدعيم سلامة الطيران المدني في الأجواء الدولية.

وذكرت الوزارة أن ورقة العمل المشتركة التي قدمتها كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين لاقت استحسانا وقبولا من أعضاء المجلس، الذين أشادوا بروح التعاون بين دول المنطقة على المستوى الفني في الطيران المدني.

وأشارت إلى أن الأمانة العامة للإيكاو قدمت ورقة عمل تدعم ما جاء في ورقة عمل #الدول_الأربع من خلال تقرير فني، أكد لأعضاء المجلس سلامة الأجواء، كما لم تستجب المنظمة لطلب قطر إدانة الدول الأربع لعدم السماح للطائرات القطرية بالهبوط فيها وعبور أجوائها.

وأكدت وزارة الطيران المصرية أن الجلسة شهدت العديد من المناقشات على المستويات الفنية واعتراض مصر على محاولات تسييس ما تم من إجراءات والتشديد على ضرورة الالتزام بالجانب الفني الذي عقدت الجلسة في إطاره.