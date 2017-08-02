وزيرا خارجية مصر والجزائر يبحثان أزمتي ليبيا وقطر

عقد وزير الخارجية سامح #شكري جلسة مباحثات، الأربعاء، مع نظيره الجزائري عبد القادر #مساهل في #القاهرة، تناول بحث تطورات أزمة #ليبيا و #قطر .

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أعرب في مستهل اللقاء عن ترحيبه بنظيره الجزائري في أول زيارة ثنائية له لمصر عقب توليه حقيبة الخارجية في التشكيل الحكومي الأخير، مشيرا إلى تطلع مصر إلى مزيد من التنسيق والتشاور بين البلدين، سواء على المستوى الثنائي أو على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ومن جانبه، أكد الوزير مساهل على خصوصية العلاقات التي تربط البلدين، معربا عن تطلع بلاده إلى مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف المستويات، خاصة السياسية والاقتصادية، والاتفاق على آليات تسهل عملية انتقال المواطنين بين البلدين، بالإضافة إلى تنفيذ توصيات اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين والتي عقدت آخر دوراتها في 2014، حيث أعرب الوزير شكري في هذا الصدد عن تطلع #مصر لعقد الدورة الجديدة بالجزائر في أقرب فرصة ممكنة قبل نهاية العام الحالي.

حل سياسي لأزمة ليبيا

وأشار المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية إلى أن الجانبين تبادلا خلال اللقاء التقييم حول مستجدات الأزمة الليبية، كما عرضا لنتائج اتصالات بلديهما مع مختلف الأطراف الليبية، حيث أطلع الوزير الجزائري نظيره المصري على نتائج زيارة السراج الأخيرة للجزائر، كما استعرض الوزير شكري الجهود التي قامت بها القاهرة لتقريب وجهات النظر ورأب الصدع بين القيادات الليبية، فضلا عن نتائج لقاءاته مع الرئيس #السراج والمشير #خليفة_حفتر خلال زيارته الأخيرة لباريس، مؤكدا في هذا الصدد أن الحل السياسي القائم على اتفاق الصخيرات هو الحل الوحيد للأزمة في ليبيا، ومشددا على ضرورة تنسيق المواقف بين مصر والجزائر باعتبارهما دولتبن جارتين مباشرتين لليبيا والأكثر تأثرا بتدهور الأوضاع فيها، منوها بأن استقرار ليبيا هو ضمان لأمن واستقرار البلدين.

ملف قطر على طاولة المحادثات

ولفت أبو زيد إلى أن الوزير الجزائري استمع باهتمام إلى تقييم الوزير شكري لمستجدات أزمة قطر على ضوء الاجتماع الرباعي الأخير الذي عقد في المنامة، والذي أكد خلاله على ما تلمسه دول الرباعي من عدم جدية الجانب القطري في التعامل مع شواغل الدول الأربع، مشددا على التمسك بتنفيذ المطالب التي قدمت لقطر.

ومن جانبه، أكد الوزير مساهل أن الجزائر تتابع عن كثب تطورات #الأزمة_القطرية، كما قام بإحاطة الوزير شكري بأهداف ونتائج جولته الخليجية الأخيرة. وقد أعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر لتنسيق المواقف مع الجزائر، سواء في الإطار العربي أو من خلال الأمم المتحدة للتصدي بحزم للدول الراعية للإرهاب.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء تناول أيضا أبرز تطورات القضايا على الساحة العربية، حيث استعرض الوزير شكري الموقف المصري الثابت منها، وفي مقدمتها الأزمة السورية والوضع في اليمن والعراق والتدخلات من خارج المنطقة في الشؤون الداخلية للدول العربية، فضلا عن القضية الفلسطينية على ضوء التطورات الأخيرة في القدس. كما استحوذ ملف إصلاح جامعة الدول العربية على قدر من النقاش، حيث اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مصرية جزائرية لتناول موضوع إصلاح جامعة الدول العربية، والتي يمكن أن تتسع عضويتها لتشمل دولا عربية أخرى راغبة في التباحث في هذا الشأن.

كما تناول وزيرا الخارجية التنسيق بين البلدين حول أبرز القضايا المطروحة على الساحة الإفريقية والملفات الهامة في إطار الاتحاد الإفريقي، إضافة إلى موضوع مكافحة الإرهاب والتهديدات الناجمة عن انتشار التنظيمات الإرهابية في ليبيا والقرن الإفريقي ومنطقة الساحل والصحراء.