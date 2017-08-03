ضبط قاضٍ مصري يتلقى رشاوى مقابل إصداره أحكاماً بالبراءة

ألقت السلطات المصرية القبض على قاضٍ ضُبط متلبساً بتقاضي رشوة مقابل إصدار #أحكام_بالبراءة.

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من إلقاء القبض على رئيس #محكمة_جنح_الرمل في الإسكندرية، متلبساً بتقاضي "مبالغ مالية" من محامين خلال وجوده بأحد المقاهي بمنطقة كورنيش #الإسكندرية مقابل إصداره أحكاماً بالبراءة في القضايا التي ينظرها في دائرته القضائية.

وكشفت تحريات جهاز الرقابة الإدارية أن المستشار "أ. و"، رئيس محكمة جنح #الرمل، يقوم دائماً بإصدار أحكام بالبراءة في جميع القضايا المنظورة أمامه، وبمتابعته والتحري عنه، تبين أنه يطلب رشاوى مقابل الحكم في القضايا المنظورة أمامه، لصالح أحد أطراف القضية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد كمين له وضبطه أثناء حصوله على #رشوة من محامين، مقابل منحهم أحكام براءة في القضايا المرفوعة أمامه.

وقد تم إخطار المجلس الأعلى للقضاء بالواقعة، ووافق هذا الأخير على رفع الحصانة عن القاضي، تمهيداً للتحقيق معه وإحالته للمحاكمة.