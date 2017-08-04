مصر.. مقتل 2 أحدهما شرطي بإطلاق نار في الأقصر

قالت وزارة #الداخلية_المصرية إن شخصين، بينهما شرطي، قتلا وأصيب ثلاثة آخرون في وقت متأخر مساء الخميس، عندما أطلق مسلحان يستقلان سيارة النار على دورية أمنية في مدينة إسنا التابعة لمحافظة الأقصر بجنوب البلاد.

وحسب بيان للداخلية فقد تعرضت دورية بدائرة مركز شرطة إسنا لهجوم، بعد أن أوقفت سيارة مشبوهة يستقلها شخصان بادرا بإطلاق النار على الدورية، ما أسفر عن مقتل شرطي ومواطن وإصابة ثلاثة مواطنين آخرين تصادف مرورهم بالمنطقة.

وذكر البيان أن الشرطة قبضت على أحد #المسلحين وبحوزته بندقية آلية، بينما لاذ الآخر بالفرار. وقد عثرت على بندقية آلية أخرى بالسيارة المضبوطة.