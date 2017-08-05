رسالة مصرية لمجلس الأمن حول تورط قطر في تمويل الإرهاب

ردت البعثة الدائمة لمصر لدى #الأمم_المتحدة، على رسالة قطرية اتهمت فيها #القاهرة بإساءة استغلال رئاستها للجنة #مكافحة_الإرهاب لتحقيق أغراض سياسية وتصفية حسابات.

وردت #مصر بوثيقة رسمية لمجلس الأمن، وأوضحت أنها سعت خلال لجنة مكافحة الإرهاب لكشف تقديم #الدوحة للدعم المالي والأيديولوجي للجماعات الإرهابية في العالم ككل.

فيبدو أن محاولات #قطر لتبييض صحفتها من تهم محاربة الإرهاب تثمر نتائج عكسية في بعض الأحيان.

الدوحة التي تتهمها #دول_الرباعية_العربية بتمويل ودعم الإرهاب واستضافة مطلوبين ونشر خطاب الكراهية والتحريض بعثت برسالة إلى #مجلس_الأمن_الدولي، تتهم مصر بإساءة استغلال رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب لتحقيق أغراض سياسية وتصفية حسابات.

ليأتي الرد المصري فاضحاً الممارسات القطرية، وموضحاً للمجتمع الدولي ما قامت وتقوم به الدوحة في سبيل زعزعة الاستقرار ليس فقط في الدول الأربع #السعودية و #مصر و #الإمارات و #البحرين بل في المنطقة برمتها.

الرد المصري جاء على شكل رسالة إلى مجلس الأمن وصفت الشكوى القطرية بأنها تحوي الكثير من المغالطات والأكاذيب.

رسالة البعثة المصرية اتهمت قطر بتبني سياسة تعتمد على دعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية، مشيرة إلى أن مصر سعت خلال لجنة مكافحة الإرهاب لكشف ما تقوم به الدوحة من تقديم للدعم المالي والأيديولوجي للجماعات الإرهابية في العالم وليس فقط بمنطقة الشرق الأوسط.

مصر سعت لتعميم ردها كوثيقة رسمية لمجلس الأمن، وأكدت أنها ودولا أخرى عانت بشكل مباشر وغير مباشر من سياسات الدوحة، لذا اضطرت الرباعية الدولية لاتخاذ تدابير مضادة جماعية اتساقاً مع أحكام القانون الدولي.