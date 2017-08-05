مصر.. الأوقاف تنضم للأزهر في رفضها تدويل إدارة الحرمين

أكد وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، رفض دعوات تدويل إدارة #الحرمين_الشريفين للأراضي المقدسة.

هذا وكانت #هيئة_كبار_العلماء بالأزهر الشريف قد أعربت عن رفضها هذه الدعوات أيضاً.

وكان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، اعتبر الأسبوع الماضي، أن "طلب قطر تدويل المشاعر المقدسة عدواني وإعلان حرب ضد المملكة".

وأضاف الجبير في حديث مع قناتي "العربية" و"الحدث" على هامش الاجتماع الرباعي في المنامة: "نحتفظ بحق الرد على أي طرف يعمل في مجال تدويل المشاعر المقدسة".

وكانت #السعودية قد رفضت، على لسان الجبير، "محاولة #قطر تسييس وصول الحجاج القطريين إلى المملكة".

وقال #الجبير خلال المؤتمر الصحافي المشترك لوزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين ومصر بعد اجتماعهم الأحد الماضي في المنامة، إن "تاريخ المملكة واضح في تسهيل وصول الحجاج".