مصر.. حملة ضد محاضر جامعي يبتز طالباته جنسياً

قررت جامعة القاهرة الاستجابة لحملة "تواصلية"، والتحقيق في كافة "الوقائع المنسوبة" لأستاذ بكلية الإعلام، من تسجيلات صوتية له يبتز فيها الطالبات جنسياً ويطالبهن بالتعري.

ونشرت الحملة التي اجتاحت مواقع #التواصل_الاجتماعي عدة تسجيلات صوتية للأستاذ الجامعي - الذي يشغل في الوقت نفسه منصباً بأحد الأحزاب المصرية - تضمنت ألفاظاً خادشة للحياء ومطالبات بمواقعات جنسية مع تهديدات للطالبات بالسلاح وبضياع مستقبلهن لو لم يستجبن لرغباته كما طلب من بعضهن تصوير أنفسهن عاريات وإرسال تلك الصور له.

وطالب القائمون على الحملة كافة الطالبات اللائي تعرضن لتهديدات الأستاذ الجامعي بالتجمع الأحد أمام مكتب رئيس #جامعة_القاهرة والكشف عما حدث لهن منه والتوجه لإدارة الشؤون القانونية والإدلاء بأقوالهن.

من جانبه، نفى الأستاذ الجامعي تورطه في تلك الوقائع نافياً التسجيلات المنسوبة له.

وقال في تصريح صحافي إنه مريض بالقلب ويعاني من مضاعفات إثر إصابته بـ3 جلطات اضطرته ملازمة منزله للعلاج.

وأضاف أنه سيرد على تلك الاتهامات والتسجيلات رسمياً عندما تستدعيه الجامعة للتحقيق.