حفتر في القاهرة لبحث آخر تطورات أزمة ليبيا

استمرارا للجهود المصرية الرامية لحل #الأزمة_الليبية، استقبلت #اللجنة_المصرية_المعنية_بالملف_الليبى برئاسة #الفريق_محمود_حجازي المشير #خليفة_حفتر، القائد العام للجيش الوطنى الليبى والوفد المرافق له، حيث تم استعراض نتائج الجهود المكثفة التي تمت حتى الآن ونتائج مباحثات فرنسا مؤخرًا لحل الأزمة، والخروج من حالة الانسداد السياسى، كما تم استعراض مسارات التحرك المستقبلي للبناء على ما تم التوصل إليه.

حيث أكد الجانبان استثمار كافة النتائج الإيجابية للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تحقق طموحات الشعب الليبي دون التفريط في الثوابت الوطنية، وقد أكد المشير خليفة حفتر على تقديره والشعب الليبي للجهود المصرية المبذولة لحل الأزمة على كافة المستويات، وأثنى على جهود المصالحة بين مصراتة والشرق الليبي.

ومن جانبه، ثمن الفريق محمود حجازي، جهود مكافحة الإرهاب في #ليبيا، وأكد على أهمية توحيد الجهود وتنسيق الرؤى في هذا المجال حتى تكون ليبيا دولة موحدة خالية من التطرف داعمة للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وصل القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، إلى #القاهرة، عصر الأحد، للقاء رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمود حجازي، وقادة عسكريين.

ويترأس الفريق حجازي لجنة مصرية معنية بالملف الليبي، ويعقد بشكل متواصل لقاءات مع مسؤولين ليبيين ودوليين بهدف تسوية الأزمة الليبية.

وكانت اللجنة المصرية المعنية بليبيا برئاسة السيد الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قد استقبلت على مدار الثلاثة أيام الماضية، وفدين ليبيين من برقة ومدينة مصراتة.