مصر.. إيداع مهاجم سائحات الغردقة مستشفى للأمراض العقلية

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية ومصادر قضائية اليوم الاثنين إن نيابة أمن الدولة العليا بمصر أمرت بإيداع منفذ هجوم على سائحات بمدينة #الغردقة مستشفى الأمراض النفسية والعصبية للكشف عن مدى سلامته العقلية.

وقتل المهاجم سائحتين ألمانيتين طعنا بسكين وأصاب أربع سائحات أخريات على الأقل على شاطئين بالمدينة التي تقع على البحر الأحمر توفيت إحداهن، وهي من جمهورية التشيك، في مستشفى بالقاهرة ظلت تعالج فيه أياما بعد الهجوم الذي وقع يوم 14 يوليو/تموز.

وإلى اليوم لم تصدر رواية رسمية عن دوافع المهاجم الذي قالت السلطات إنه من محافظة كفر الشيخ، إحدى محافظات دلتا النيل، ويدعى عبد الرحمن شعبان أبو قورة (28 عاما).

وقال مصدر إن النيابة قررت أن يستمر إيداع المشتبه به مستشفى الأمراض النفسية والعصبية 45 يوما.

وجاء الهجوم بينما تحاول مصر إنعاش صناعة السياحة التي تضررت من تهديدات أمنية وسنوات من الاضطراب السياسي.

وفي 30 يوليو/تموز قال مصدران أمنيان لرويترز إن تحقيقات الشرطة المصرية مع المهاجم قبل إحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا تشير إلى أنه حاول الانضمام إلى تنظيم داعش.

وأكد المصدران أن صفحة المشتبه به على فيسبوك اشتملت على العديد من الإشارات إلى تنظيم #داعش كما أن راية التنظيم كانت الصورة الدالة على الصفحة.

وقالا إن الشرطة طلبت توجيه تهمة الإرهاب إلى أبو قورة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وكان حراس الفندق التابع له أحد الشاطئين قد ألقوا القبض على المشتبه به وسلموه للشرطة التي قامت باستجوابه في الغردقة ثم نقلته إلى القاهرة لتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق معه.

وهجوم الغردقة هو الأول على سائحين أجانب في #مصر منذ هجوم شهدته الغردقة أيضا في يناير/كانون الثاني 2016 عندما طعن رجلان ثلاثة سائحين في أحد الفنادق.